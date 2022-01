Kyläkauppatukea myönnettiin 174 kyläkaupalle ja neljälle kauppa-autolle

Petri Jauhiainen

MT kirjoitti kesällä Leppävirralla toimivasta Kaulamon kyläkaupasta.

Ruokaviraston jakamaa kyläkauppatukea myönnettiin yhteensä 178 kaupalle, joista 174 oli kyläkauppoja ja neljä myymäläautoa.

Tukea myönnettiin lähes kaikille hakijoille, lähes 11 000 euroa kauppaa kohden. Myymäläautopalvelua tarjoavalla kyläkaupalla tuki on noin 15 000 euroa.

Tukea myönnettiin viimeksi vuonna 2019, mutta tällä kertaa tukialuetta oli laajennettu. Aiemmin tuki oli saatavilla vain harvaan asutetulle maaseudulle, nyt myös muille maaseutualueille.

Kyläkauppatuen tavoitteena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta maaseudulla. Kyläkaupan yhteydessä tarjotaan usein myös muita palveluita, kuten polttoaineenjakelua, postipalveluita tai käteisen nostopalvelua.

Maa- ja metsätalousministeri Leppä iloitsi tuensaajien suuresta määrästä maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa:

”Toiveena on, että tuki edistäisi myös omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. Kyläkauppiaiden keski-ikä on korkea, ja uhkana on, että eläköitymisten yhteydessä kaupoille ei löydy jatkajaa. Tällöin maaseudulta poistuvat monet toimivan arjen kannalta välttämättömät palvelut. Tuki voi parhaimmillaan rohkaista uutta yrittäjää jatkamaan tätä maaseudun elinvoiman kannalta tärkeää tehtävää”, Leppä toteaa tiedotteessa.