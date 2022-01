Hallituksen koronaministerit puntaroivat ravintolasulun tarpeellisuutta huomenna, tänään ei linjauksia – voimaantulo joka tapauksessa viikkojen päässä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut, että baarit ja pubit suljetaan kokonaan kolmeksi viikoksi.

Hallitukselta odotetaan huomenna linjauksia siitä, mitä omikronmuunnoksen vuoksi pahentuneen koronatilanteen hoitoon täytyy ottaa avuksi ja tarvitaanko jopa valmiuslain tarjoamia mahdollisuuksia. Tänään linjauksia ei aamun lyhyessä koronaministerityöryhmän kokouksessa tehty, vaan kokousta jatketaan huomenna aamupäivällä. Hallituslähteestä kerrotaan, että ministerit saivat aamulla katsauksen huoltovarmuusalojen henkilöstön riittävyydestä, eikä tilanne sen perusteella ole hälyttävä.

Mahdollisesta valmiuslain pykälien käyttöönoton valmistelusta ei lähteen mukaan keskusteltu. Hallituslähteet eivät osanneet vielä arvioida, miten lähellä poikkeusoloja mahdollisesti ollaan.

Kokouksessa keskusteltiin tiettävästi sen sijaan ravintoloiden sulusta, mutta joka tapauksessa sulun voimaantulon arvioitiin olevan viikkojen päässä, vaikka siitä huomenna päätettäisiin. Sulkua koskevan lainsäädännön valmistelu veisi muutamia viikkoja lausuntokierroksineen ja eduskuntakäsittelyineen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut, että baarit ja pubit suljetaan kokonaan kolmeksi viikoksi. THL antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) tiistaina. Nykyiselläänkin ravintoloiden tulee sulkea ovet kello 18 ja anniskelu päättyy kello 17.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) lupasi jälleen, että eduskunta on täydessä valmiudessa kokoontumaan kesken istuntotauon käsittelemään kiireellisiä asioita. Minkäänlaista ennakkoviestiä mahdollisesta kokoontumistarpeesta ei Vehviläisen mukaan ole hallituksen suunnasta kuulunut.

Hallitus on pahentuneen koronatilanteen vuoksi varautunut myös poikkeusolojen toteamiseen, ja valmiuslain käyttöönoton valmistelu on aloitettu. Hallituslähteen mukaan ministeriöitä on pyydetty arvioimaan ja valmistelemaan mahdollisten valmiuslakipykälien käyttöönottoasetuksia kaiken varalta. Asetusten täytyy olla valmiina, jos tilanne sitä vaatii.

"Se, että johonkin asiaan varaudutaan, ei tarkoita sitä, että sen tarvitsee tapahtua huomenna tai tällä viikolla muutenkaan", eräs hallituslähde muotoili STT:lle.

Käytännössä valmiuslain pykäliä saatettaisiin tarvita sairaalakuormituksen purkamiseen, jos esimerkiksi hoitohenkilöstöä ei riitä millään muilla järjestelyillä. Erityisen suurta kuormitus on ollut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Myös henkilöstön altistumiset ja sairastumiset hankaloittavat tilannetta.

Aiemminkin käytössä olleen valmiuslain pykälän 86 perusteella kunnallisia tai yksityisiä palveluntuottajia voidaan velvoittaa lisäämään hoitopaikkoja ja hoitamaan muita potilaita kuin tavanomaisesti. Potilaita voidaan myös siirtää sairaalasta toiseen tai esimerkiksi julkiselta yksityiselle, jos kapasiteetti potilaiden hoitoon ei riitä.

Käytössä on viime ja toissa keväänä lisäksi ollut pykälä 88, jonka perusteella kiireettömän hoidon määräjoista voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä. Yksiköt voivat siirtää hoitohenkilökuntaa kiireettömästä hoidosta koronapotilaiden kiireelliseen hoitoon ja muuhun kiireelliseen hoitoon.

STM:n johtavalta asiantuntijalta Liisa-Maria Voipio-Pulkilta kysyttiin torstaina tilannekatsauksessa arviota valmiuslain tarpeellisuudesta sairaaloiden näkökulmasta.

Hänen mukaansa henkilöstöjärjestelyt pyritään hoitamaan aina toisella tavalla.

"Tällä hetkellä meidän erikoissairaanhoidon tunnelma on odottava. Voisi sanoa, että se on erittäin hankala, paikoin hyvin vaikea. Erikoissairaanhoidossa on paremmat mahdollisuudet sopeuttaa omaa toimintaa lyhytaikaisesti vähentämällä kiireetöntä ajanvaraukseen perustuvaa toimintaa", Voipio-Pulkki vastasi.

Hän lisäsi, että lähes kaikki Suomen sairaanhoitopiirit ovat joutuneet sopeuttamaan kiireettömän ajanvarauksen toimintaa ja se ei ole toivottava tilanne pidemmän päälle. Lisäksi enemmän kuormitetuilta alueilta on kuljetettu tehohoitopotilaita hoitoon vähemmän kuormitetuille alueille.