Orpo: Terveyskeskus 200 metrin päässä ei auta, jos seuraava vapaa aika on kolmen kuukauden päässä – "Jos annetaan löperösti lupauksia, raha on jostain muualta pois"

Jaana Kankaanpää

Kokoomuksen linja on, että sote-pisteitä ja sote-palveluita tulee löytymään myös jatkossa jokaisesta Suomen kunnasta, kuten nytkin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan on selvää, että jokaisessa kunnassa ei tule olemaan terveyskeskusta tai tulevaa sote-keskusta.

"Tämä olisi huonoa terveyspolitiikkaa, sillä se tarkoittaisi valtavaa vähäisten voimavarojen sitomista seiniin ja tiettyyn hallinnolliseen yksikköön", Orpo kirjoittaa MT:n vieraskolumnissaan.

Orpon mukaan yhtä tärkeää on parantaa hoitoon pääsyä. "Jonoissa kukaan ei ole parantunut eikä terveyskeskus 200 metrin päässä auta, jos seuraava vapaa kiireetön aika on kolmen kuukauden päässä."

Rahoitus tulevilla hyvinvointialueilla tulee olemaan tiukassa.

"Valtio antaa vuodessa tietyn euromäärän, jolla on selvittävä. Kyse on 21 miljardin euron potista. Veroja ei voi ainakaan vielä nostaa eikä lainaa ottaa. Jos annetaan löperösti katteettomia lupauksia, niin raha on jostain muualta pois. Esimerkiksi tämä on sitä kuuluisaa maalaisjärkeä."

