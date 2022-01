"Hyvinvointialueiden suunnittelussa ei saa unohtaa ikääntyneitä henkilöitä", painottaa Suomen ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu

Brand Photo Oy

"Jokaisella on oikeus ikääntyä arvokkaasti ja elää hyvää arkea elämänsä viimeisinä vuosina", sanoo Suomen ensimmäisenä vanhusasiavaltuutettuna aloittanut Päivi Topo.

Valtiotieteiden maisteri Päivi Topo on aloittanut työnsä Suomen ensimmäisenä vanhusasiavaltuutettuna.

Ennen valtuutetuksi siirtymistään 15. tammikuuta Topo työskenteli Ikäinstituutin johtajana.

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Valtuutetun tehtävänä on seurata ja edistää ikääntyneiden ihmisten oikeuksia ja asemaa. Yksittäisten henkilöiden asioihin valtuutettu ei voi ottaa kantaa, eikä muuttaa muiden viranomaisten tekemiä päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita.

"Jokaisella on oikeus ikääntyä arvokkaasti ja elää hyvää arkea elämänsä viimeisinä vuosina. Onkin erittäin tärkeää, että Suomeen on perustettu viranomainen, jonka tehtävänä on nimenomaan varmistaa, että ikääntyneiden ihmisten näkökulmat ja tarpeet otetaan huomioon päätöksenteossa ja päätösten käytännön toteutuksessa. Tehtävä on ennen kaikkea konkreettista vaikuttamistyötä", Topo toteaa oikeuslaitoksen tiedotteessa.

Topo haluaa kiinnittää huomion siihen, että moni iäkäs henkilö on tällä hetkellä vailla tarvitsemaansa hoitoa tai hoivaa.

Vanhuspalveluiden tarve lisääntyy lähivuosina voimakkaasti väestön ikääntyessä, minkä vuoksi kotihoidon ja hoivapalveluiden sekä henkilöstön riittävyydestä on huolehdittava sote-uudistuksessa.

"Hyvinvointialueiden suunnittelussa ei saa unohtaa ikääntyneitä henkilöitä. Palveluiden tarpeiden kasvua voidaan myös hillitä tarjoamalla iäkkäille ihmisille mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan ja terveyttään", Topo painottaa.

Topon mukaan ikääntyneet ihmiset pitää huomioida myös palveluiden suunnittelussa niin, että heillä on mahdollisuus hankkia laitteita ja saada tukea digitaalisten välineiden käyttöön.

Vanhusasiavaltuutettu toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä. Tehtävästä säädetään laissa vanhusasiavaltuutetusta.