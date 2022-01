Antti Kurvisen mukaan Pekingissä ei rillutella: "Jos pääministeri tai ulkoministeri haluaa, perun matkan välittömästi"

Jaana Kankaanpää

Urheiluministeri Antti Kurvinen (kesk) haluaa lähteä Pekingiin tukemaan suomalaisia urheilijoita.

Pekingin olympialaisiin lähdössä oleva urheiluministeri Antti Kurvinen (kesk) kieltäytyy tiukasti vastaamasta ulkopoliittisiin kysymyksiin, joita on liitetty edessä olevin Pekingin Olympialaisiin.

"Minulla on urheilupolitiikka näpeissäni. Lähtökohta on se, että urheiluministeri osallistuu olympialaisiin, järjestettiin ne missä vain. Näin on toimittu aina milloin mihinkin suuntaan."

"Urheilijalle on elämässään yksi tai kaksi kertaa mahdollisuus päästä olympialaisiin. Halun olla antamassa Suomen valtion tuen heille. Kuten edeltäjänikin ovat tehneet."

Kurvista on kritisoitu viime päivinä Pekingiin lähdöstä. Suurin kritiikki kohdistuu Kiinan ihmisoikeustilanteeseen ja siihen, että Yhdysvaltain johdolla osa osanottajamaiden poliittisesta johdosta on päättänyt boikotoida olympialaisia. Kurvinen vakuuttaa odotelleensa Suomen linjaa ennen omaa päätöstään ja muistuttaa, että hän ei ole tehnyt ratkaisua omillaan.

"Ulkopoliittiset vivahteet ja näkökulmat eivät minulle kuulu. Ne asiat ovat pääministerin ja ulkoministerin heiniä. Paljon on minua pommitettu, että kuka on tehnyt päätöksen. Ulkoministeriön kanssa on käyty jatkuvaa vuoropuhelua. Pekingin valmistelut olivat käynnissä jo ennen kuin minut nimitettiin tehtävääni."

"Ei tässä omin päin mitään matkoja tehdä. Aina, kun ministeri on lähdössä ulkomaille, matkat koordinoidaan. Jos pääministeri tai ulkoministeri haluaa, perun matkan välittömästi."

Hankala koronatilanne saattaa vielä aiheuttaa käänteitä urheiluministerinkin matkasuunnitelmiin. Mikään ei ole kirkossa kuulutettu, sen tietää Antti Kurvinenkin.

"Kyllähän se huolettaa ja rehellisesti täytyy sanoa se, että ihan lähtöpäivään asti täytyy arvioida tilannetta. Niin Suomen kuin Kiinan tilannetta. Se on selvä asia"

Kurvinen kertoo, että on saanut jo kolmannen koronarokotteen.

"Joudun tuottamaan pettymyksen kaikille. Mitään hupimatkaa siitä ei ole tulossa. Siellä ollaan omissa kämpissämme hotellissa. Eväät on muovirasioissa pakattuna. Siellä ei rillutella. Siellä on tiukka koronakuri."

"Korona on vakava asia. Se luo jatkuvan epävarmuuden ihan loppuun asti matkan osalta. Ihan viimeiseen asti joutuu katomaan uskaltaako mennä."

Urheilijoita eivät edes ministerit kisoissa luultavasti pääse tapaamaan, sillä kaikki pyrkivät viimeiseen asti välttämään tartuntariskejä. Kurvinen osallistui viime kesänä jo Tokion olympialaisiin, joten edessä olevat järjestelyt ovat tuttuja.

"Viime kerralla Tokiossa meni niin, että meillä oli lähetystöstä yhteys olympiakylään. Luonnollisesti näin on, että urheilijat ovat tiukasti kuplassaan ja haluavat turvata oman osallistumisensa ja tilaisuutensa päästä osallistumaan siihen päätehtäväänsä."

Yksi paikka on Kurviselle erityisen tärkeä.

"Tarkoitus on, että edustan Suomea päättäjäisissä, joka on tietysti diplomaattinen kysymys myös."

Kun Antti Kurviselta kysytään uiguurien tilanteesta, vastaus on tiukka:

"En lähde tällaisiin spekulointeihin. Tämä on juuri sitä ulkopolitiikkaa, mikä ei minulle kuulu. Nämä on ulkopoliittisia kysymyksiä, joihin en kommentoi."

Kurvista on kritisoitu Pekingiin lähdöstä myös koronatilanteen vuoksi.

"Minulle on monet edeltäjänikin sanoneet, että kulttuuriministerin paikka on olympialaisista. On kyse siitä kuinka paljon olympialaisia ja huippu-urheilua arvostaa."

Kurvinen tuntee edeltäjiensä olympiamatkat:

"Arhinmäen Sotshin reissu oli legendaarinen. Lähtökohtaisesti urheiluministeri on olympialaisissa paikalla. Se on niitä oman toimialan ykköstapahtumia."

