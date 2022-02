Presidentti Niinistön mukaan Venäjän kirjeessä toistetaan jo joulukuussa kuultuja vaatimuksia – "Ottaisin tämän suhteellisen rauhallisesti"

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi on jo vastannut kirjeen keskeisiin osiin ja vastaus varmasti tiedetään.

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

"Aina jos geopolitiikassa tapahtuu, erityisesti jos se tapahtuu nopeasti, totta kai se huolettaa", Niinistö sanoo.

Presidentti Sauli Niinistö kummeksuu huomiota, jonka tiistaina uutisoitu Venäjän kirje on saanut osakseen.

Niinistön mukaan kirjeessä toistetaan samat vaatimukset, joita on joulukuun alusta kuultu moneen kertaan. Hänen mukaansa uutta on ehkä vain se, että kun aiemmin asiaa on kysytty Yhdysvalloilta, nyt samaa asiakokonaisuutta halutaan kysyä muiltakin.

"Sen kummempaa merkitystä tuo kirje ei minusta oikein herätä", Niinistö sanoi.

Venäjä vaati tiistaina uutisoidussa kirjeessään takeita siitä, että kirjeen vastaanottaneet maat eivät vahvistaisi omaa turvallisuutta muiden kustannuksella. Aiemmin joulukuussa Venäjä vaati julkisesti, ettei Nato saisi enää laajentua.

Niinistö sanoi toimittajille eduskunnassa, että Suomi on jo vastannut kirjeen keskeisiin osiin ja että vastauksemme varmasti tiedetään. Hänen mukaansa asia on sanottu moneen kertaan ja myös hyvin suoraan.

Esimerkiksi uudenvuodenpuheessaan Niinistö piti kiinni Suomen omasta liikkumatilasta, johon kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti, jos Suomi niin itse päättää.

Niinistö luonnehti kirjettä siirroksi ottelussa ja toppuutteli halua lähteä eri siirtojen perään valtavalla riennolla.

"Siirtojen tarkoitus on herättää paljon hämmennystä. Ottaisin tämän suhteellisen rauhallisesti, koska asia ei ole muuksi muuttunut", Niinistö sanoi.

Presidentti kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa valtiopäivien aluksi pitämänsä puheen jälkeen. Hän ei viitannut tuoreeseen kirjeeseen itse puheessaan lainkaan eikä ollut myöskään tiistaina kommentoinut asiaa STT:lle.

Tilaisuudessa presidentti vastasi myös kysymykseen kansalaisten huolista kiristyneen geopoliittisen tilanteen äärellä.

Hän huomautti, että Suomen lähialueella Itämerellä sotilaallinen voima on pienentynyt, mutta sanoi jännitteiden kasvaneen siellä, mihin Venäjä on kuljettanut sotavoimiaan.

"Viimeisen puolen vuoden aikana geopolitiikka on kääntänyt kasvonsa. Silloinhan ajateltiin, ja erityisesti Yhdysvallat korosti, että Kiina on vastapuoli, ja nyt Venäjä on nostanut itse itsensä geopolitiikan keskiöön."

"Aina jos geopolitiikassa tapahtuu, erityisesti jos se tapahtuu nopeasti, totta kai se huolettaa. Se on täysin ymmärrettävää."

