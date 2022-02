EU-komission puheenjohtaja saapuu Helsinkiin keskustelemaan turvallisuustilanteesta

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on määrä tavata presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.). LEHTIKUVA/AFP

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee tänään Helsingissä keskustelemassa Euroopan turvallisuustilanteesta. Von der Leyenin on määrä tavata presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.).

Komission mukaan von der Leyen ja Marin pitävät iltapäivällä yhteisen tiedotustilaisuuden.

Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on ollut viime aikoina jännittynyt, sillä Venäjä on koonnut joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan ja esittänyt vaatimuksia niin sanotuista turvatakuista. Venäjä on esimerkiksi vaatinut, että sotilasliitto Nato ei saisi enää laajentua itään.

Venäjän on pelätty valmistelevan uutta hyökkäystä Ukrainaan. Länsimaat ovat varoittaneet Venäjää, että hyökkäyksellä olisi vakavia seurauksia. Vakavat seuraukset voisivat tarkoittaa esimerkiksi raskaita uusia pakotteita.

Ensisijaisesti kiristyneitä jännitteitä on pyritty lieventämään diplomatian keinoin. Keskusteluja Venäjän kanssa on käyty esimerkiksi Yhdysvaltojen johdolla.

Presidentti Niinistön toimivat keskusteluyhteydet niin Venäjän kuin Yhdysvaltojen suuntaan ovat saaneet kansainvälistä huomiota. Asiasta kirjoitti hiljattain esimerkiksi yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Komission puheenjohtaja von der Leyen keskusteli Niinistön kanssa Euroopan turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä puhelimitse joulukuun puolivälissä.

Pääministeri Marin ja von der Leyen puolestaan istuivat samassa pöydässä keskustelemassa turvallisuuspolitiikasta esimerkiksi joulukuussa, kun asiaa käsiteltiin EU-huippukokouksessa.

EU-maiden johtajat varoittivat jo tuolloin Venäjää valtavista seurauksista, jos maa vie pidemmälle sotilaallisia toimia Ukrainaa vastaan.

Tällä viikolla huomiota ovat herättäneet Venäjän lähettämät kirjeet, joissa se toisti aiempia vaatimuksiaan. Presidentti Niinistö kertoi keskiviikkona, että kirje olisi toimitettu erikseen kaikille Nato- ja EU-maille sekä mahdollisesti myös Serbialle.

Kirjeessä Venäjä syytti länsimaiden valikoivan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) sopimuksista vain niille sopivat osuudet ja jättävän huomiotta esimerkiksi kohdan, jonka mukaan jäsenmaat eivät saisi vahvistaa turvallisuuttaan muiden maiden kustannuksella.

Presidentti Niinistö kummeksui kirjeen saamaa huomiota. Niinistön mukaan Suomi on vastannut kirjeen keskeisiin osiin moneen kertaan ja myös hyvin suoraan.

Eduskunnassa valtiopäivien avajaisten yhteydessä toimittajien kysymyksiin vastannut Niinistö luonnehti kirjettä siirroksi ottelussa ja toppuutteli halua lähteä eri siirtojen perään valtavalla riennolla.

Ruotsissa keskiviikkona vieraillut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) korosti pitävänsä tärkeänä, että EU-maat koordinoivat näkemyksiään kirjeen suhteen.

"Me työskentelemme tältä pohjalta ja katsomme sitten, missä muodossa me vastaamme", Haavisto sanoi Tukholmassa.