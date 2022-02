Lindtman: Kunta- ja hyvinvointivaltuustojen toimikauden pidentämistä ja yhdistämistä eurovaaleihin pitäisi harkita

Petteri Kivimäki

Jos kunta- ja aluevaalit yhdistettäisiin eduskuntavaaleihin, jyräisivätkö eduskuntavaalien teemat paikalliset asiat alleen, kysyy Antti Lindtman.

Vaalien yhdistäminen on usein nostettu esiin äänestysaktiivisuuden parantamiseksi, kirjoittaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kolumnissaan MT:ssä.

Valtiopäivien avajaisissa puhemies Matti Vanhanen kehotti puolueita pohtimaan, löytyisikö ratkaisu vaalien yhdistämiseksi toimikausia justeeraamalla.

Lindtman harkitsisi kunta- ja hyvinvointivaltuustojen toimikausien pidentämistä viiteen vuoteen sekä niiden yhdistämistä Euroopan parlamentin vaalien rytmiin.

"Hyötyjä olisi useita. Näiden vaalien teemat tuskin olisivat yksittäin niin hallitsevia, että ne jyräisivät toinen toisensa. Kunkin näiden vaalien aktiivisuus on selvästi eduskunta- ja presidentinvaaleja alhaisempi. Vuonna 1996, jolloin kunta- ja EU-vaalit käytiin samaan aikaan osoittaa, että äänestysaktiivisuus voi kohota vaalien yhdistämisellä – tuolloin se nousi 60 prosentin tuntumaan."

Useimmin ehdotetaan kunta- ja aluevaalien yhdistämistä eduskuntavaaleihin.

Lindtmanista on hyvä muistaa, että eduskunnan kohdalla on säilytettävä hajotusmahdollisuus. "Siksi eduskuntavaalien liittäminen muihin vaaleihin on haasteellista. Entä jyräisivätkö eduskuntavaalien teemat, kamppailu kansakunnan suunnasta, paikalliset asiat alleen? Sitäkin on syytä pohtia."

