Hallituspuolueet avoimia tuottajan asemaa parantavalle elintarvikelain päivitykselle – Leppä vaikenee aikataulusta

Annika Haapanen

Hallituksessa varaudutaan keskustelemaan maatalouskriisin hoidosta. Prisma Kaaressa Helsingin Kannelmäessä elintarvikkeita lajiteltiin hyllyihin keskiviikkona.

Maatalousministeri Jari Lepän (kesk.) mielestä elintarvikelakia olisi pystyttävä Suomessa tarvittaessa uudistamaan siten, että viljelijöille taataan lainsäädännöllisin toimin reilumpi tulonsaanti.

”Kauppahan kyllä siirtää omat kustannuksensa eteenpäin, mutta tiloilla ei kassa riitä edes tuotantoon, puhumattakaan investoinneista. Ruokaketjun tasapaino on järkkynyt ja rajusti", Leppä kommentoi MT:lle.

"Keinot paremman tuottajahinnan saamiseksi on löydettävä. Toivon, että elintarvikeketjun toimijat heräävät tähän asiaan. Kaupan vastuunpakoilu asiassa on ihmeellistä. Jos elintarvikeketju ei pysty asiaa ratkaisemaan, on ratkaisuja pakko hakea lainsäädännön keinoin."

Maatalousministeri Leppä on pitänyt elintarvikelainsäädännön mahdollista uudistamista esillä pitkin talvea. Asia ei kuitenkaan ole tähän mennessä edennyt hallituksen virallisiin neuvotteluihin saakka.

"Laajempi keskustelu hallituksen sisällä on nyt käynnistymässä."

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa MT:lle, että lähiaikoina valmistuvaan elintarvikevaltuutetun selvitykseen ruokaketjun sopimussuhteista ja ratkaisuvaihtoehdoista kannattavuuskriisiin on syytä kiinnittää huomiota.

"Sen pohjalta voidaan pohtia toimenpiteitä, joilla kriisiin vastattaisiin tehokkaimmin, elintarvikelainsäädännön muutokset yhtenä vaihtoehtona", Lindtman toteaa.

"Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa olemme avoimia tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja. Mahdollisen elintarvikelain uudistamisen ohella pitää käydä myös läpi nopeasti vaikuttavia ratkaisuja, jotta markkinat toimisivat paremmin. Asiaan olisi hyvä löytää markkinaehtoisia ratkaisuja elintarvikeketjun sisällä."

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs pitää maatalouden tilannetta vakavana.

"Keskustassa tuemme elintarvikeketjun oikeudenmukaisempaa tulonjakoa. Rajut kustannusten nousut tulisi pystyä tuottajien ja jalostajien siirtämään lopputuotteiden hintoihin."

Pylvään mukaan elintarvikelain uudistamisesta on käyty hallituksessa epävirallisia keskusteluja.

"Lain uudistamisen aikataulusta ei käsittääkseni ole keskusteltu tarkemmin."

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kertoo MT:lle, ettei elintarvikelakia koskeva keskustelu ole kiirinyt hänen korviinsa.

"Vihreässä eduskuntaryhmässä maatalouden kriisistä on kyllä keskusteltu, mutta hallituksessa asiasta ei ole ainakaan minun tietääkseni puhuttu."

Harjanteen mukaan vihreät ei sulje lähtökohtaisesti pois mitään toimia maatalouskriisin selättämiseksi.

"Ei tässä vaiheessa oteta suoraan kantaa elintarvikelain uudistamisen puolesta tai vastaan, mutta siitäkin voidaan keskustella. Tätäkään toimenpidettä emme sulje pois", Harjanne summaa.

Myöskään ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anders Adlercreutzin mukaan hallituksessa ei ole keskusteltu asiasta.

"Valitettavasti tilanteen parantamiseksi ei löydy helppoa lääkettä, mutta jos ja kun asiantuntijoilta tulee toimivia ehdotuksia – lainsäädännön tai muiden toimien saralla – niin olemme valmiita nopeisiinkin toimiin. Maatalouden kriisi on ennennäkemättömän syvä ja synkkä ja siihen pitää löytää ratkaisu", RKP:n ryhmäjohtaja toteaa.

MT ei tavoittanut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Jussi Saramoa kommentoimaan asiaa.

