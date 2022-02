Suomenmaa: Keskustan piirijohtajat vaativat tukea polttoaineen hinnoista kärsiville

Miska Puumala

Bensan hinta on usein ylittänyt kaksi euroa litralta viime aikoina.

Yleinen viesti polttoaineiden hintojen noususta keskustan piirijohtajille on, että nyt riittää, kirjoittaa Suomenmaa.

Yhteydenottoja tulee erityisesti harvaan asutuilta seuduilta.

Peräpohjolan keskustan puheenjohtajan Tanja Joonan mukaan elintasokuilu on kasvamassa niin suureksi, että harvaan asutuilla alueilla koetellaan jo elämisen mahdollisuuksia.

"Ymmärrän, että kun keskusta on valtiovarainministeripuolue, tämä on vaikea asia. Mutta jos miettii, mikä puolue tätä tilannetta lähtee helpottamaan, kyllä se on keskustan tehtävä. Tämä asia kolahtaa niin meidän ydinkannattajakuntaan. Eikä tässä ole kysymys pelkästään polttoaineen hinnasta, vaan nyt puhututtaa myös sähkönsiirtohinnat", Joona sanoo Suomenmaassa.

Pirkanmaan keskustan puheenjohtaja Tuukka Liuha ehdottaa sekoitevelvoitteen jäädyttämistä joksikin aikaa.

"Jos polttoaineveroa vähennetään, siitä tulee jo miljardiluokan kustannukset. Päästökaupan ja sekoitevelvoitteen helpottaminen olisi aika budjettineutraalia. Kun perheen energiakulujen nousu alkaa olla satoja, ellei tuhansia euroja kuussa, se alkaa olla jo aika iso poliittinen kysymys", Liuha kertoo.

Liuha muistuttaa, että hallituksen kaavailema työmatkavähennyksen lisääminen ei auta pienituloisia eläkeläisiä.

Linkki Suomenmaan juttuun.

