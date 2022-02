Suomalaiselle koti-isälle perheineen tuli äkkilähtö Ukrainasta Suomeen – "Kun Kiovassa kävelee, ei huomaa mitään tavallisuudesta poikkeavaa"

Mikko Nikula

Mikko Nikula vieraili Kiovan sirkuksessa Aatos-poikansa kanssa viime vuoden lokakuussa.

Suomalainen Mikko Nikula perheineen muutti viime vuoden elokuussa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan puolisonsa töiden perässä. Suunnitelmissa oli viettää Ukrainassa kokonainen vuosi, mutta perheen paluu Suomeen aikaistui huomattavasti kiristyneen turvallisuuspoliittisen tilanteen takia.

"Lensin viime sunnuntaina lasten kanssa Suomeen. Äkkilähtö sieltä tuli sen jälkeen, kun Suomen lähetystöltä tuli viestiä, että maasta pitää poistua välittömästi", Nikula kommentoi MT:lle.

Mikko Nikula perheineen asui Kiovassa keskustan tuntumassa.

"Olen itse ollut opintovapaalla ja koti-isänä Ukrainassa asuessani. Suunnitelmat menivät nyt sitten kokonaan uusiksi. Irtisanoimme ja tyhjensimme asuntomme Kiovassa ja olemme nyt takaisin kodissamme Helsingissä", Nikula kertoo.

Nikula kuvailee kuluneita viikkoja Ukrainassa raskaiksi ja stressaaviksi.

"Aika kuumottavaahan se on ollut, kun tilanteen kehittymistä on seurannut tiiviisti lähinnä suomalaisten uutisten kautta. On elänyt jatkuvassa epävarmuudessa kun ei yhtään tiedä, että mitä seuraavaksi tapahtuu."

Myös tulevaisuudensuunnitelmat ovat nyt monilta osin auki.

"Epävarmaa on, palaako puolisoni vielä Ukrainaan töihin. Ei voi tietää, syttyykö siellä sota. Itse pysyn lasten kanssa nyt Suomessa, eikä suunnitelmissa ole enää muuttaa takaisin Ukrainaan", Nikula toteaa.

Vaikka rauhaton turvallisuustilanne Ukrainan rajoilla on hallinnut uutismaisemaa, on elämä Kiovassa ollut Nikulan mukaan pääosin täysin ennallaan.

"Kun Kiovassa kävelee, ei huomaa mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Sekin on tuntunut vähän ristiriitaiselta. Ukraina on suuri maa, ja siellä on jo taidettu tottua siihen, että maan itäosissa on ollut jatkuvaa painetta", Nikula pohtii.

Lue myös:

Putin: Venäjä valmis jatkamaan yhteistyötä lännen kanssa Ukrainaan liittyvien jännitteiden liennyttämiseksi – tapasi Scholzin Moskovassa

Analyysi: Putin on hyppyyttänyt länttä mielin määrin ja paljastanut vastapuolen heikot kohdat – Hyökkäys Ukrainaan tärväisi nämä erävoitot