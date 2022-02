Orpo listaa kokoomuksen neljä lääkettä hintapiikkeihin ja ostovoiman parantamiseen: "Sähkön siirtohinnat saadaan kuriin viemällä siirtohintaleikkuri loppuun asti"

Jaana Kankaanpää

Yleinen hintataso on noussut kaikkialla maailmassa nopeasti. Voimakkainta kasvuvauhti on ollut energiakustannuksissa.

"Ammattidiesel-veronpalautus auttaisi hillitsemään ammattiliikenteen kustannuksia. Kattavampi työmatkavähennys tukisi pitkien matkojen työssäkäyntiä. Sähkön siirtohinnat saadaan kuriin viemällä siirtohintaleikkuri loppuun asti lainsäädännössä. Nykyistä vahvempi energiaomavaraisuus vakauttaisi energian hintakehitystä."

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo listaa kolumnissaan MT:ssä toimia kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi ja poikkeuksellisten hintapiikkien tasoittamiseksi.

"Meidän on nyt huolehdittava siitä, että poikkeuksellisen korkeat hintapiikit eivät aja ihmisiä ja yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. Kotitalouksien ostovoiman vahvistamiselle on suuri tarve, sillä Suomi on jäämässä jälkeen eurooppalaisista kilpailijamaistaan", kirjoittaa Orpo.

Ratkaisujen tulee Orpon mukaan olla hallinnollisesti kevyitä ja nopeita ja toimenpiteiden oikeudenmukaisesti kohdentuvia. Valitut keinot eivät voi tarpeettomasti häiritä markkinoiden toimintaa.

Lue koko kolumni: Petteri Orpo: Kasvatetaan kotitalouksien ostovoimaa