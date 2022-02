MTV: Öljy-yhtiöt maksamaan korvausta turvepeltojen viljelijöille, ehdottaa Sipilä – ST1:n Anttoselta vihreää valoa: "Olisin halukkaampi maksamaan suomalaisille maanviljelijöille hiilen sitomisesta kuin kiinalaisille paistinrasvasta"

Sanne Katainen

"Tässä olisi potentiaali tehdä Suomi hiilineutraaliksi viidessä vuodessa, jos mennään nopeasti", Juha Sipilä sanoi MTV uutisten haastattelussa.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja ja entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esittää turvepeltojen käytön vähennystä kompensoimalla sitä maanviljelijöille, MTV kertoi torstaina.

Sipilän mukaan Suomen kokonaispäästöjä voitaisiin alentaa yhdistämällä eri sektoreiden päästövähennyksiä.

"Miksi me emme antaisi öljy-yhtiöiden kompensoida sekoitevelvoitetta sillä, että he maksavat viljelijälle siitä, että hän sitoo tai vähentää hiilen päästöä omalla pellollaan. Tai miksi emme antaisi elintarvikeketjun tehdä omaa toimintaansa hiilineutraaliksi niin, että he maksavat viljelijälle siitä, että viljelijä vähentää päästöjä turvepellolla", Sipilä ehdottaa.

Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Sipilä sanoi, että hiilipörssin kautta esimerkiksi kauppa voisi kompensoida osan hiilijalanjäljestään. Kauppa maksaisi viljelijälle, joka muuttaisi viljelykäytäntöjään turvepelloilla, Suomenmaa-lehti uutisoi.

Ilmastokompensaatiolla voisi kohentaa maatalouden kannattavuutta.

Suomenmaa kertoo, että Sipilän mukaan keskustan eduskuntaryhmä aikoo esittää ensi viikolla, kuinka tällä tavalla saadaan noin 100 miljoonan lisätulot viljelijöille.

Hiilipörssikokeilu voitaisiin aloittaa jo kesällä. "Tässä olisi potentiaali tehdä Suomi hiilineutraaliksi viidessä vuodessa, jos mennään nopeasti", Sipilä sanoi MTV Uutisille.

Energiayhtiö ST 1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen suhtautuu ajatukseen myönteisesti.

"Ainakin minä olisin halukkaampi maksamaan suomalaisille maanviljelijöille hiilen sitomisesta kuin kiinalaisille paistinrasvasta tai valtiolle sakkoja, toteaa Anttonen" MTV Uutisille.

Nyt raaka-aineita ei ole riittävästi, joten jakeluvelvoitteen toteuttaminen on kallista niin yhtiöille kuin kuluttajille. Jos yhtiö ei pysty toteuttamaan valtion vaatimaa jakeluvelvoitetta, se joutuu maksamaan sakkoja.

Lähteet:

MTV: Juha Sipilältä yllätysresepti: Öljy-yhtiöt maksamaan korvausta turvepeltojen viljelijöille

Suomenmaa: Juha Sipilältä yllätysesitys maatalouden ahdinkoon: Hiilipörssillä 100 miljoonaa viljelijöiden kassaan

Lue lisää:

"Vihreä kasvu on suurta huijausta" – ST1:n Mika Anttonen roimii rajusti Suomen hiilettömyystavoitetta ja näkee ilmastonmuutokseen vain yhden ratkaisun

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä: "Keväällä ei tarvita lisää ilmastopäätöksiä eikä polttoaineiden veronkorotuksia"