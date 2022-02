PAMin puheenjohtaja: Ongelmia on erityisesti palvelualan työpaikoilla, joissa on paljon nuoria – "Ei ehkä ole tietoa eikä rohkeutta kertoa ongelmista"

Lain mukaan työpaikalla pitää olla nimetty työsuojeluvaltuutettu, mutta luottamushenkilön (luottamusmies) valitseminen on vapaaehtoinen työntekijöiden oikeus.

Kahviloissa on usein töissä paljon nuoria työntekijöitä. Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo, että alan ongelmat tuntuisivat kasautuvan työpaikkoihin, joissa on paljon nuoria töissä. Rönni-Sällinen kommentoi asiaa liittyen STT:n uutiseen, jossa Robert's Coffee -kahvilaketjun työntekijät kertoivat kahviloiden huonoista työoloista.

Jutussa kuvattuja ongelmia olivat muun muassa yli kuusituntiset työpäivät ilman taukoja, ylitöiden tekeminen ilman korvausta, puutteet kahviloiden hygieniassa ja hankaluudet päästä työterveyshuoltoon sekä saada sairauslomaa.

"Yleisellä tasolla (vastaavia) ongelmia valitettavasti on alalla. Erityisesti ongelmia tuntuu olevan työpaikoilla, joissa on paljon nuoria töissä", Rönni-Sällinen toteaa.

"Nuoret voivat olla usein haavoittuvaisempia tällaisissa tilanteissa. Heillä ei ole välttämättä tarkkaa tietoa eikä rohkeutta kertoa ongelmista."

Rönni-Sällisen mukaan palvelukulttuuri on muuttunut Suomessa vuosikymmenten aika niin, että on yhä enemmän yrityksiä, joissa on paljon nuoria työntekijöitä. Alan työpaikoilla ei ole myöskään aina luottamushenkilöä, mikä hankaloittaa ongelmien selvittämistä entisestään.

"Tällöin ei ole välttämättä olemassa kanavaa, jonka kautta ongelma tulisivat yrityksessä esille", Rönni-Sällinen sanoo.

Lain mukaan työpaikalla pitää olla nimetty työsuojeluvaltuutettu, mutta luottamushenkilön (luottamusmies) valitseminen on vapaaehtoinen työntekijöiden oikeus.

"Työntekijöiden vaihtuvuus on usein näissä (alan yrityksissä) suuri. Siellä ei ehkä tiedetä, että luottamushenkilön voisi valita. Lisäksi palvelualan yrityksissä voi olla paljon järjestäytymättömiä työntekijöitä, mikä entisestään lisää sitä, ettei omista oikeuksista tiedetä", Rönni-Sällinen toteaa.

Hänen mukaansa PAMiin tulee vuosittain noin 40 000 yhteydenottoa erilaisissa työsuhdeasioissa. Eniten kysymyksiä tulee palkkoihin liittyvistä asioista, mutta työajat ja vuosilomat tulevat perässä.

Rönni-Sällisen mukaan yhteydenottojen määrä ei ole viime vuosina lisääntynyt, mutta ongelmien saama julkisuus on. STT:n Robert's Coffee -uutisoinnin lisäksi viime aikoina ovat olleet uutisissa vastaavat ongelmat Espresso House -ketjun kahviloissa ja Hesburger-pikaruokaravintoloissa.

"Julkisuus yleensä vaikuttaa niin, että asioita aletaan yrityksessä tarkemmin selvittää ja laittaa kuntoon", Rönni-Sällinen sanoo.

"Paras tilanne olisi, että (työpaikoilla) saataisiin luottamushenkilöitä valittua ja sitä kautta yrityksen sisäiset prosessit kuntoon. Silloin myös työntekijät saisivat tietoa luottamushenkilön kautta asioista, jotka eivät ole hyväksyttäviä."