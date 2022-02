Vihreät lähtevät kehysriiheen puolustamaan tutkimus- ja kehitysrahoitusta – tutkimusrahoituksen suunta pitäisi Iiris Suomelan mielestä kääntää kasvuun

"On todella nurinkurista, jos kehyssäännön takia tehdään leikkauksia jotka vahingoittavat taloutta, koska eihän kehyssäännön tarkoitus ole olla itseisarvoinen asia, vaan väline kestävän talouspolitiikan tekemiseen", Iiris Suomela sanoo.

Suomelan mukaan tutkimus- ja kehitysrahoitus on vihreiden keskeinen prioriteetti kevään kehysriihessä. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Vihreät lähtevät kevään kehysriiheen puolustamaan tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Erityisesti puoluetta huolestuttaa Suomen Akatemian rahoituksen tulevaisuus, sanoo vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela.

"Ahtaat menokehykset ja Veikkauksen tuottojen heikkeneminen uhkaavat Suomen Akatemian rahoitusta. Näin ei saa tapahtua. Näitä leikkauksia me emme voi sallia. Koulutukseen ja tutkimukseen tarvitaan panostuksia, ei leikkauksia. Muuten Suomen talous ei selviä alati kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa", Suomela sanoi vihreiden puoluevaltuuskunnalle pitämässään puheessa.

Suomelan mukaan tutkimus- ja kehitysrahoitus on vihreiden keskeinen prioriteetti kevään kehysriihessä. Leikkausten sijaan tutkimusrahoituksen suunta pitäisi kääntää kasvuun.

"Talouspolitiikan kestävyyden kannalta on tärkeä muistaa keskipitkää pidempi aikaväli. Jos nyt lähdemme leikkaamaan osaamisesta niin tulemme olemaan pulassa. Meillä tulee puuttumaan työvoimaa yrityksistä, Suomen innovaatiotoiminta tulee heikkenemään ja sitä kautta tilanne näyttää myös Suomen talouden kannalta synkältä", Suomela sanoi puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Suomela toimii marraskuussa perhevapaalle jääneen puheenjohtaja Maria Ohisalon sijaisena ensi kesäkuulle asti.

Suomela peräänkuuluttaa toimia, joilla vahvistetaan Suomen talouden kestävyyttä laajalta kantilta katsottuna.

"On todella nurinkurista, jos kehyssäännön takia tehdään leikkauksia jotka vahingoittavat taloutta, koska eihän kehyssäännön tarkoitus ole olla itseisarvoinen asia, vaan väline kestävän talouspolitiikan tekemiseen", Suomela sanoi.

"Vahvasti olen sitä mieltä, että kyllä tässä raamissa voidaan palauttaa tutkimuksen rahoitusta ja palauttaa Suomen Akatemian rahat, mutta priorisointia ja valintojahan se toki vaatii."

Suomela muistuttaa, että kaikki puolueet ovat sitoutuneet siihen, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus käännetään nousuun ja nostetaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

"Tästä pitäisi olla nyt aika vahva yksimielisyys. Toivon, että se näkyy tämän kevään päätöksissä", Suomela sanoi.

"Meillä on tässä loppukirin aikana vastuu näyttää oikeaa suuntaa tulevaan. On paljon helpompi tulevien hallitusten rakentaa sitä vakaata pohjaa vuoteen 2030 asti, jos me olemme saaneet oikeanlaisen liikkeen käyntiin."