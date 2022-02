Orpo Liettuan EPP-kokouksessa: Venäjälle asetettava kovempia pakotteita, oligarkit ja heidän omaisuus kohteeksi

Jaana Kankaanpää

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui Liettuassa pidetyssä EPP:n parlamenttiryhmän kokouksessa keskiviikkona.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo osallistuu Vilnassa, Liettuassa Kokoomuksen eurooppalaisen kattopuolueen EPP:n tapaamiseen.

Orpo piti keskiviikkona puheen Liettuan parlamentissa, missä hän painotti voimakasta ja yhteistä eurooppalaista ratkaisua.

”Annamme eurooppalaisten johtajien kanssa kaiken tukemme Ukrainan vapaudelle. Euroopan vapaat kansat voivat selvitä vain yhdessä ja puolustaa alueellista koskemattomuuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Venäjä ei näitä oikeuksia kunnioita, ja meidän on asetettava selkeät rajat sen toiminnalle”, Orpo sanoo.

Orpo nosti puheessaan Liettuan parlamentissa esille konkreettisen tuen Ukrainalle sekä tarpeen voimakkaille pakotteille.

”Nyt esitetyt pakotteet eivät ole riittävän voimakkaita. Toimet on kohdistettava pankki- ja rahoitusjärjestelmään, Putinin lähipiiriin sekä keskeisiin oligarkkeihin ja heidän omistuksiinsa ympäri Eurooppaa. Venäjä ottaa irti kaiken minkä se voi niin pitkään, kun siitä maksettava hinta on riittävän alhainen. Ukrainalle on osoitettava täysi tukemme”, Orpo sanoo.

Orpo vieraili matkalla myös Liettuan puolustusvoimien sotilastukikohdassa Ruklassa, jossa on tällä hetkellä sijoitettuna puolustusliitto Naton monikansallisia EFP-joukkoja.

”Naton läsnäolo Liettuassa ja laajemmin Baltiassa lisää merkittävällä vakautta Itämeren alueelle ja sitä kautta myös Suomen turvallisuudelle. Mikäli Baltian maat eivät olisi Naton jäseniä, lähialueidemme turvallisuustilanne olisi selvästi nykyistä hauraampi”, Orpo sanoo.

Orpo on tavannut tilaisuudessa muun muassa Liettuan pääministerin Ingrida Šimonytėn, Liettuan ulkoministerin Gabrielius Landsbergiksen, EPP:n parlamenttiryhmän puheenjohtajan Manfred Weberin sekä Valko-Venäjän oppositiojohtajan Svjatlana Tsihanouskajan.

