IL: Venäläiset ovat vallanneet Tšernobylin ydinvoimalan, evakuoitujen lapsien odotetaan saapuvan Länsi-Ukrainaan perjantaina

Jukka Pasonen

Separatistien hallitsemilta alueilta evakuoituja lapsia odotetaan Länsi-Ukrainan Lviviin perjantaina.

Ukrainan presidentinkanslian mukaan venäläisjoukot onnistuivat tunkeutumaan Tšernobylin ydinvoimalaan hieman ennen puoli kahdeksaa torstai-iltana. Asiasta uutisoi Iltalehti. Joukot tunkeutuivat Ukrainaan aiemmin iltapäivällä Valko-Venäjän rajan yli.

Ukrainan Suomen-lähetystö on varoittanut, että hyökkäys vanhan ydinvoimalan alueelle on vaaraksi koko Euroopalle. Ukrainan presidentinkanslian mukaan on mahdotonta sanoa, onko ydinvoimala turvallinen venäläisten hyökkäyksen jälkeen.

Separatistien hallitsemilta alueilta Luhanskista ja Donetskista evakuoitujen lasten odotetaan saapuvan Länsi-Ukrainan Lvivin alueelle perjantaina.

Mielenosoittajat ympäri Eurooppaa ovat kerääntyneet vastustamaan Venäjän sotilaallista hyökkäystä. Suomessa noin 1 500 ihmistä kokoontui Suomen Venäjän suurlähetystön eteen osoittamaan mieltä.