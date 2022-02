Lähellä Kiovaa asuva Ganna Lobchenko uskoo, että Ukraina pystyy puolustautumaan – yöstä on tulossa ukrainalaisille vaikea

Jukka Pasonen

Ukrainassa koteihin kuuluu armeijan toimenpiteiden ääniä.

45 kilometrin päässä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta ukrainalainen Ganna Lobchenko heräsi tänään räjähdyksiin.

Lobchenkon mukaan ihmiset ovat peloissaan ja paniikissa. Huoltoasemat ja pankkiautomaatit ovat tyhjillään. Ruokakaupoista tuotteet ovat huvenneet nopeasti eikä hyllyillä ole enää juuri mitään.

"Oloni on hermostunut ja 'aktivoitunut', kuten stressaavassa tilanteessa, mutta en aio jättää kotiani, perhettäni ja lemmikkejäni. Jotkut tekevät niin", Lobchenko kertoo. Hän ei halua hylätä lemmikkejään.

Lobchenko kuulee helikoptereiden pörräävän ilmassa kotinsa yllä ja ympäristöstä kuuluu muitakin armeijan ääniä. 20 kilometrin päässä hänen kotoaan armeijan helikopteri on ammuttu tänään alas.

"Aion valmistautua yöhön. Uskon, että siitä tulee todella vaikea."

Lobchenko uskoo, että Ukraina pystyy puolustautumaan, vaikka hänen mielestään puolustautuminen on varsin erilaista kuin hyökkääminen. Ukraina myös käy intensiivistä informaatiosotaa sosiaalisessa mediassa etenkin Venäjällä ja lähellä Venäjän rajaa.

"Tämä on todellista, me tarvitsemme tukea. Älkää vain ajatelko, että Ukraina kyllä hoitaa, odotetaan rauhassa. Jokainen, joka jättää toimimatta, on vastuussa", Lobchenko sanoo.