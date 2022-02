Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan kuollut jo lähes 70 ihmistä – Ukrainan mukaan Kiovan esikaupunkialueella Venäjän joukot vallanneet lentokentän, Ukrainan joukot saartaneet valtaajat

Lehtikuva/AFP

Musta savu nousi sotilaskentän yltä lähellä Harkovaa.

Venäjän torstaina aloittama hyökkäys Ukrainaan vaati ensimmäisenä päivänä kymmeniä kuolonuhreja. Uutistoimisto AFP:n virallisista lähteistä saamien tietojen mukaan eri puolilla Ukrainaa on kuollut ainakin lähes 70 ihmistä, joiden joukossa on sekä sotilaita että siviilejä.

Ukrainan mukaan Venäjän joukot ovat päässeet pääkaupunki Kiovan lähistöllä olevalle alueelle. Illansuussa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti, että Venäjän joukot olivat vallanneet Gostomelin lentokentän, joka sijaitsee Kiovan lähellä.

"Vihollisen laskuvarjosotilaat on saarrettu Gostomelissa, joukoillemme on annettu käsky tuhota ne", Zelenskyi sanoi videopuheessa.

Venäjän maajoukot ovat ylittäneet rajan Ukrainan puolelle maan etelä- ja pohjoisosassa, Ukrainan rajavartiolaitos kertoi aiemmin AFP:n mukaan. Rajan yli on tullut ainakin panssarivaunuja ja muuta raskasta kalustoa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Suomen aikaa varhain aamulla Venäjän järjestävän sotilasoperaation Ukrainassa. Pian ilmoituksen jälkeen kansainvälisessä mediassa kerrottiin räjähdyshavainnoista ympäri Ukrainaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on ilmoittanut videoviestissä katkaisseensa diplomaattiset suhteet Venäjään vastauksena hyökkäykseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suhteet on katkaistu Ukrainan itsenäistymisen jälkeen Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991.

Eri puolilta Kiovan aluetta on raportoitu osin epävarmoja tietoja Venäjän hyökkäyksistä.

Guardianin mukaan Ukrainan viranomaiset ovat vahvistaneet, että Kiovan alueella, Hostomelin kaupungin lähellä on tehty helikopteri-isku. Buzzfeed Newsin toimittajan mukaan viranomaiset olisivat vahvistaneet, että hyökkäys on kohdistunut Antonovin kansainväliseen lentokenttään.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja Kiovan pohjoisosassa kertoi nähneensä useiden helikopterien lentävän matalalla kohti pääkaupunkia.

AFP kertoo, että Ukrainan rajavartiolaitoksen mukaan Venäjän joukkoja olisi tunkeutunut Kiovan alueen pohjoisosaan. Rajavartiolaitoksen mukaan hallinnon kohteisiin on tehty ohjusiskuja.

BBC:n mukaan Kiovassa puolustusministeriön tiedustelupalvelun päämajan ulkopuolella näyttää olevan tulipalo, mutta itse rakennus näyttää olevan kunnossa.

AFP kertoo myös, että hätäpalveluiden mukaan Kiovan eteläpuolella on pudonnut 14 ihmistä kuljettanut sotilaslentokone. Mahdollisten kuolonuhrien määrä ei toistaiseksi ole tiedossa.

Venäjä väittää tuhonneensa yli 70 Ukrainan sotilaskohdetta, joiden joukossa on kymmenkunta lentokenttää, sanoo Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov.

Lisäksi Venäjän kerrotaan ampuneen alas ukrainalaisen sotilaskopterin ja neljä droonia.

Hieman aiemmin uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat nähneensä Kiovan pohjoispuolelta tulleita helikoptereita, jotka lensivät matalalla kaupungin yli.

Ukraina kertoo Venäjän joukkojen vallanneen kiivaiden taistelujen jälkeen maan pohjoisosassa sijaitsevan Tshernobylin ydinvoimalan, kertoo Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhaylo Podoljak.

BBC:n varmentamassa videossa näkyy entisen ydinvoimalan ulkopuolella tankkeja, jotka näyttävät venäläisiltä.

Tshernobylin ydinvoimalassa tapahtui vuonna 1986 yksi historian pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista, kun yksi sen neljästä reaktorista räjähti.

Tiedot kuolonuhreista ovat vaihdelleet eri lähteissä. Tuhoisin isku on tämän hetken tietojen mukaan ollut ilmaisku sotilastukikohdassa noin 100 kilometrin päässä Odessan satamakaupungista. Uutistoimisto AFP kertoo, että alueen paikallishallinnon mukaan ilmaisku tappoi yhteensä ainakin 18 ihmistä.

Aiemmin Ukrainan viranomaiset olivat kertoneet kokonaisuhriluvun olevan 50, joista kymmenen on siviilejä. Toistaiseksi on epäselvää, sisältyvätkö Odessan kuolonuhrit aiemmin kerrottuun lukuun.

Ilmasireenit ovat soineet Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja maan länsiosassa sijaitsevassa Lvivissä, jonne monet ulkomaiset suurlähetystöt olivat ehtineet siirtää toimintaansa hyökkäyksen alla.

Presidentti Zelenskyi pyysi aamulla Facebookissa julkaistulla videolla kansalaisia olemaan panikoimatta ja pysymään kotona, jos mahdollista. Presidentti sanoi maan asevoimien tekevän työtään ja Ukrainan voittavan.

Kiovalaiset ovat pyrkineet BBC:n mukaan pakenemaan kaupungista sankoin joukoin, ja kuvat näyttävät Ukrainan pääkaupungista pois valuvien autojen tukkineen moottoritien.

Sosiaalisen median julkaisuista voi aistia kasvavan paniikin kaupungissa. Ihmiset kertovat muun muassa, että heitä usutetaan pommisuojiin ja kellareihin. Kuvien perusteella monet ihmiset ovat hakeneet ainakin Kiovassa suojaa metroasemilta.

BBC:n mukaan kaduilla on ollut hiljaista, mutta supermarketeissa kerrotaan olleen jonoja. Osa BBC:n toimittajien kohtaamista ihmisistä on sanonut puhelinyhteyksiensä kadonneen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kuvaili aamulla Twitterissä Venäjän aloittaneen täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan ja rauhanomaisten ukrainalaiskaupunkien joutuneen iskujen kohteeksi.

Kuleba painotti, että Venäjän tuore operaatio on hyökkäyssota. Ulkoministerin mukaan Ukraina tulee puolustamaan itseään ja voittamaan.

Kuleban mukaan maailma voi pysäyttää Putinin ja näin täytyy myös tehdä.

Ukrainan sisäministeriön mukaan rajalle hyökättiin aamulla pohjoisessa ja idässä Luhanskin, Sumyn, Harkovan, Tshernihivin ja Zhytomyrin alueilla sekä Krimin miehitetyltä niemimaalta, kertoivat muun muassa CNN ja NBC.

Ukrainan rajavartiolaitos julkaisi videon, jolla sen mukaan näkyi Krimiltä saapuvia Venäjän panssarivaunuja ja muita ajoneuvoja.

Räjähdyksiä on kuultu aamun aikana muun muassa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, mutta räjähdyksistä on tullut raportteja myös muualta maasta.

BBC:n mukaan sosiaalisessa mediassa on kerrottu räjähdyksistä muun muassa Ukrainan koillisosassa sijaitsevassa maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa ja maan eteläosassa Odessassa. AFP kertoo räjähdyksiä kuullun Itä-Ukrainan Mariupolissa.

Siviilikoneet voivat tulla ammutuksi Ukrainan yllä, EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA varoittaa. Virasto painottaa Ukrainan olevan aktiivinen konfliktialue. Ukraina ilmoitti aiemmin rajoittavansa turvallisuussyistä siviilikoneiden liikkumista maan ilmatilassa.

Viraston mukaan on vaarana, että siviilikoneisiin voidaan kohdistaa iskuja tarkoituksella tai niitä voidaan luulla muiksi koneiksi.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä olisi pommittanut useita lentokenttiä, mukaan lukien Kiovan Boryspilin, Nikolajevin, Kramatorskin ja H'ersonin lentokenttiä, kirjoitti Bellingcat-ryhmän Christo Grozev Twitterissä.

Venäjän puolustusministeriön mukaan maa kohdistaa iskunsa Ukrainan sotilaalliseen infrastruktuuriin täsmäaseilla.

Kohteina ovat sotilaallinen infrastruktuuri, ilmapuolustus, sotilaslentokentät sekä Ukrainan asevoimien lentoliikenne, sanoi puolustusministeriö venäläisten uutistoimistojen välittämässä lausunnossa.

Venäjän puolustusministeriö väitti myös torstaiaamuna Venäjän lamauttaneen Ukrainan asevoimien lentotukikohdat ja ilmapuolustuksen. Tietoa ei ole vahvistettu.

Ukrainan asevoimat puolestaan on väittänyt ampuneensa alas viisi venäläistä lentokonetta ja yhden helikopterin maan itäosassa separatistien hallussa olevan alueen läheisyydessä.

Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt ukrainalaisväitteet, CNN kertoo venäläisuutistoimisto Tassiin pohjaten.

Venäjän presidentin tiedottaja kertoo Venäjän operaation Ukrainassa kestävän niin kauan kuin Moskova katsoo tarpeelliseksi. Hyökkäyksen kesto riippuu sen "tuloksista", tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tänään.

Peskov sanoi myös uskovansa venäläisten tukevan maansa hyökkäystä Ukrainaan.

- - -

STT:n työryhmä: Arttu Mäkelä, Saara-Miira Kokkonen, Maiju Ylipiessa, Mika-Matti Taskinen. Lähteenä mm. AFP.