Elisa ilmoitti sulkevansa Venäjän valtiollisen RT-kanavan

LEHTIKUVA / Markku Ulander

Elisa on ilmoittanut sulkevansa Venäjän valtiollisen Russia Today -kanavan omilta kanaviltaan.

Teleoperaattori Elisa on ilmoittanut sulkevansa Venäjän valtiollisen Russia Today -kanavan (RT) palvelustaan.

Elisa ilmoitti asiasta Twitterissä perjantaina iltapäivällä.

"Haluamme osoittaa tukemme Ukrainalle ja olemme päättäneet sulkea Russia Today-kanavan", teleoperaattori sanoi viestissään.

Elisan viestintäjohtaja Katiye Vuorela kertoi STT:lle tehneensä päätöksen pitkällisen harkinnan päätteeksi.

"Pääsyy siihen miksi kanava suljetaan on se, että Russia Todayn päätoimittaja on EU:n pakotelistalla. Jos päätoimittaja on pakotelistalla niin saattaa olla sisällössäkin jotain haasteita. Olemme miettineet, millaisia ratkaisuja tehdään Russia Todayn osalta, monestakin näkökulmasta", Vuorela sanoi.

Valtiollinen RT aloitti toimintansa vuonna 2005. Länsimaat ovat syyttäneet kanavan tarjoavan disinformaatiota ja Kremlille myönteistä propagandaa. Kanava on kielletty monissa maissa, muun muassa entisissä neuvostotasavalloissa Liettuassa ja Latviassa. Nykyisin RT:llä on muun muassa englannin-, ranskan-, espanjan- ja arabiankielisiä kanavia sekä verkkosivustoja.

Elisa alkoi harkita mahdollista sulkemista erään median kyseltyä asiasta.

"Eräs media kyseli meiltä, miksi Russia Today on yhä Elisan palvelussa, mikä herätti meidät alun perin siihen, että lähdimme keskustelemaan sulkemisen mahdollisuudesta. RT on ollut palvelussamme yli kymmenen vuotta", Vuorela kertoi.

Russia Todayn päätoimittaja Margarita Simonyan on yksi EU:n pakotelistalle laitetuista venäläisistä. The Guardian -lehden mukaan hän on ollut kanavan päätoimittaja 25-vuotiaasta asti.