Haavisto Ylellä: Kiovassa ollaan lähellä humanitaarista katastrofia – "Tilanne on siviiilen kannalta karmea"

Ukrainassa ainakin satatuhatta ihmistä on lähtenyt sotaa pakoon.

LEHTIKUVA/AFP

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ollaan lähellä humanitaarista katastrofia, kertoi Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Ylen Ykkösaamussa. Hän arvioi, että jos Kiovaa pyritään eristämään ja sinne johtavia teitä sulkemaan, elintarvikkeet, vesi ja lääkintähuolto saattavat loppua.

"Tilanne on tietysti siviilien kannalta karmea", Haavisto sanoi.

Ukrainassa ainakin satatuhatta ihmistä on lähtenyt sotaa pakoon. Haaviston mukaan on tärkeää auttaa sekä muihin maihin pyrkiviä että Ukrainaan jääneitä pakolaisia.

Haavisto uskoo, että Suomi on valmis kantamaan vastuunsa Suomeen mahdollisesti tulevasta pakolaisvirrasta.

Haavisto arvioi, että Venäjä pyrkii romuttamaan nykyisen turvallisuusjärjestelmän Euroopasta ja palaamaan etupiiriajatteluun. Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittää saada Haaviston mukaan kaksi maata etupiiriinsä, johon Valko-Venäjä on jo antautunut ja johon Ukrainaa yritetään nyt sulauttaa.

"Kyllähän tämä näyttää hallituksenvaihdosyritykseltä Ukrainassa. Aseistariisumiselta ja hallituksenvaihdokselta, joka olisi lojaali Venäjälle", Haavisto kertoi.

Venäjän läheisenä liittolaisena pidetty Kazakstan on kertonut, ettei tarjoa sotilaallista apua Venäjälle Ukrainassa. Haaviston mukaan se on merkki siitä, että rintama ei ole niin yhtenäinen.

Haavisto nostaa esille myös tapahtumasarjasta keskustelun ja käsittelyn YK:ssa.

"Kun katsoo vaikkapa Afrikan maita, niin kun he kuuntelevat presidentti Putinin puhetta, he kuulevat kolonialismin kaikuja. He ihmettelevät, miten voidaan 1920-luvun rajoista puhua sillä tavalla, että ne olisivat jotenkin tavoiteltavia."

Haavisto uskoo, että Kazakstankin yrittää katsoa eteenpäin ja ajatella omaa tulevaisuuttaan Keski-Aasian alueella.

"Vanhat rajat ja etupiirit -ajattelu nähdään monessa maassa niin, että se kuuluu vanhaan maailmaan."