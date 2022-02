Yle: Presidentti Niinistö ei usko Venäjän hyökkäävän Suomeen: Ei ole järkisyytä

Jaana Kankaanpää

Putin on uhannut ydinaseella. Presidentti Niinistön mielestä atomiaseen arkipäiväistäminen ei ole hyvä ilmiö.

Historiallinen asevientipäätös Ukrainaan ei tee Suomesta sodan osapuolta, tulkitsee presidentti Sauli Niinistö. Hän oli Ylen A-Studion vieraana illalla.

"Alun perin säännöksillä on yritetty välttää alistava tilanne, joissa aseita käytetään hyökkäyksellisiin tarkoituksiin. Tämä on toisenlainen tilanne."

Presidentti ei usko Venäjän hyökkäävän Suomeen: "Siihen ei ole järkisyytä", hän totesi Ylen haastattelusta koostamassa artikkelissa.

Niinistön mukaan sodan takia Eurooppa on yhtenäisempi koskaan.

"Nyt mennään samaan suuntaan ja se on aikamoinen muutos. Toinen muutos tapahtui siinä, että olimme tottuneet siihen, että sota on etäällä. Silloin menetetään kykyä vastata, kun paha tulee vastaan. Tämä kyky palautuu nyt Eurooppaan", Niinistö toteaa haastattelun päätteeksi.

Ylen kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. 28 prosenttia suomalaisista vastustaa. Niinistöä ei yllättänyt enemmistön kannatus Nato-jäsenyydelle.

"Helposti syntyy tunne: Nato ja olemme täydessä suojassa."

Niinistön mukaan tunne on ymmärrettävä, mutta on myös mietittävä vastavaikutuksia. Suoraan hän ei kysymykseen vastaa.

Putin on uhannut myös ydinaseella. Moni on pitänyt sitä retorisena keinona. Niinistön mukaan siinä on kuitenkin ongelma.

"Jos aletaan arkipäiväistää atomiase, se ei ole hyvä ilmiö."

Lue lisää:

Suomi toimittaa Ukrainaan rynnäkkökivääreitä, ammuksia ja kertasinkoja

Eduskunta keskustelee tiistaina siitä, onko Suomen Nato-jäsenyyttä syytä viedä eteenpäin