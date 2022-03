Puolueet keskustelevat tänään turvallisuustilanteesta, myös Suomen Nato-jäsenyys voi nousta esiin

LEHTIKUVA / Teemu Salonen

Eduskuntaan valitut puolueet keskustelevat ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Eduskuntatalon edustalla oli Ukrainaa tukeva mielenilmaus 22. helmikuuta.

Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys nousee todennäköisesti esille tänään, kun eduskuntaan valitut puolueet keskustelevat ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Hallituslähde korostaa kuitenkin, että parlamentaarisessa keskustelussa on kyse yleisestä tilannekuvasta, ei Natosta sinänsä.

"Keskustelun jälkeen toki nähdään, millaisia puheenvuoroja puolueet käyttävät", hän sanoo STT:lle.

Lähteen mukaan parlamentaarinen keskustelu oli jo aiemmin sovittu tähän kohtaan, mutta eri aiheesta. Ukrainan tilanteen vuoksi aihetta muutettiin viime viikolla. Mitään päätöksiä ei kokouksessa tehdä.

Keskustelu käydään eduskunnan auditoriossa kello 16.30 alkaen ja sen arvioidaan kestävän pari tuntia.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tapaamisesta maanantaina tiedotustilaisuudessa.

"Mitä tulee keskusteluun Suomen liittoutuneisuudesta tai liittoutumattomuudesta, niin kyllä tästäkin tullaan käymään parlamentaarista keskustelua. Meillä on huomenna parlamentaarinen kokoontuminen kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa, missä me tulemme käymään tätä tilannetta yhteisesti läpi. Tulemme varmasti keskustelemaan myös tästä kysymyksestä", Marin sanoi eilen illalla.

Myöhemmin illalla hän tarkensi Twitterissä, että parlamentaarinen keskustelu koskee Ukrainan tilannetta ja että laajempaa keskustelua Suomen linjasta sotilaalliseen liittoutumiseen ei käydä.

Marin sanoi Twitterissä myös, että koska Nato-jäsenyyttä koskeva kansalaisaloite on kerännyt tarvittavan määrän allekirjoituksia ja etenee eduskuntaan, on syytä kuulla puolueiden näkemyksiä asian käsittelystä. Aloitteessa vaaditaan kansanäänestyksen järjestämistä Suomen Nato-jäsenyydestä.

"Tästä näkökulmasta asia on myös huomisessa parlamentaarisessa tilaisuudessa esillä", pääministeri tviittasi maanantaina.

Nykyisin kansalaisaloitteet raukeavat vaalikauden lopussa eduskunnan vaihtuessa, minkä vuoksi ne voivat jäädä kokonaan käsittelemättä. Eduskunnassa on tällä hetkellä lukuisia kansalaisaloitteita, joiden käsittely on kesken.

Poliittinen paine Nato-keskusteluun on kova. Toinenkin Nato-jäsenyyttä koskeva kansalaisaloite kerää vauhdilla allekirjoituksia ja on etenemässä eduskuntaan lähiaikoina. Allekirjoituksia siihen on alettu kerätä perjantaina ja koossa on jo lähes puolet tarvittavasta määrästä.

Sen alullepanijat ehdottavat, että hallituksen on presidentin myötävaikutuksella aloitettava välittömästi toimet Suomen Nato-jäsenyyden toteuttamiseksi ja tätä koskevan esityksen tuomiseksi aikanaan eduskuntaan.