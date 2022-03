MTK avustaa 100 000 eurolla Ukrainan hätää kärsiviä – vuonna 1956 järjestö perui pikkujoulunsa ja lähetti rahat erään toisen kansan tueksi

Ukrainan hätä on monilla maatiloilla otettu erityisen raskaasti, sillä monien kausityöntekijöiden kanssa on syntynyt tuttavuus- ja ystävyyssuhteita. MTK on mukana auttamassa hyökkäyksen kohteiksi joutuneita ukrainalaisia.