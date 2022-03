Mikkonen: Suomi varautuu auttamaan sotapakolaisia, vastaanottokeskuksiin on lisätty majoituspaikkoja – "Nyt on keskusteltava siitä, miten voimme parhaiten auttaa mahdollisimman monia"

Tero Pajukallio

Sisäministeri Krista Mikkonen muistuttaa, että epävakaat kriisiajat lisäävät hybridi- ja kybervaikuttamisen riskiä sekä disinformaation leviämistä.

Puolisen miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta sotaa. Suomeen heitä on saapunut vain vähän ja on vielä vaikea arvioida, kuinka paljon heitä tulee, kirjoittaa sisäministeri ja kansanedustaja (vihr.) Krista Mikkonen kolumnissaan keskiviikon MT:ssä.

"Nyt ei ole aika keskustella siitä, kuinka pitkään ja kuinka monia heistä voimme auttaa. Nyt on keskusteltava siitä, miten voimme parhaiten auttaa mahdollisimman monia."

Suomi varautuu parhaillaan auttamaan Ukrainasta tulevia sotapakolaisia. Maahanmuuttoviraston valmiustasoa on nostettu ja vastaanottokeskusten majoituspaikkoja lisätty. Mikkosen mukaan uusia keskuksia avataan tarvittaessa.

"Suomessa asuu iso joukko venäläisiä, joiden on voitava elää joukossamme turvallisesti jatkossakin. Putinin hyökkäys Ukrainaan ei ole tavallisten venäläisten syytä."

