Ukrainalaiset saamassa kahden vuoden oleskeluluvan, joka antaa mahdollisuuden työntekoon ja opiskeluun EU-alueella

Lehtikuva/AFP

Ukrainasta paenneita ihmisiä rekisteröitymässä Tshekin pääkaupungin Prahan poliisiasemalla 2. maaliskuuta.

EU-komissio esittää ukrainalaisille kahden vuoden tilapäistä suojelua. Tähän kuuluisi oleskelulupa, joka sallisi ukrainalaisten tehdä työtä ja opiskella EU-alueella. Lisäksi ukrainalaisille taattaisiin pääsy muun muassa terveydenhuollon piirin.

Komissio kertoi asiasta tänään julkaistussa alustavassa esityksessään, joka vaatii vielä jäsenmaiden hyväksynnän. Väliaikaisen suojelun tarkoituksena on helpottaa Ukrainasta paenneiden asettumista unionin jäsenmaihin.

Jos säännös otetaan käyttöön, se tulee voimaan välittömästi ja on voimassa automaattisesti vuoden verran. Tämän jälkeen se pitenee automaattisesti puolen vuoden jaksoissa myös seuraavan vuoden ajan.

"Kaikki he, jotka pakenevat (Venäjän presidentti) Vladimir Putinin pommeja, ovat tervetulleita. Tarjoamme suojelua niille, jotka etsivät suojapaikkaa ja autamme heitä, jotka etsivät turvallista pääsyä kotiin", EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi.

Esitys koskee Ukrainan kansalaisia sekä komission muotoilun mukaan myös niitä, "jotka ovat tehneet Ukrainasta kodin itselleen".

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan Suomi aikoo tukea huomisessa EU:n sisäasioiden neuvoston kokouksessa tilapäisen suojelun direktiivin käyttöönottoa.

"Tilapäisen suojelun direktiivi otettaisiin nyt käyttöön EU:ssa ensimmäistä kertaa. Sen avulla Ukrainasta sotaa pakenevat saisivat oleskeluluvan Suomeen vuodeksi ilman erillistä turvapaikkaprosessia", Mikkonen sanoo.

Mikkosen mukaan tähän mennessä ukrainalaisia on saapunut Suomeen vasta vähän. On kuitenkin oletettavaa, että määrät kasvavat lähitulevaisuudessa.

"Epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta on sotapakolaisten keskuudessa ymmärrettävästi todella suuri. Meidän on pystyttävä takaamaan Suomeen saapuville ukrainalaisille oleskelu Suomessa pidemmäksi aikaa", hän sanoi.

Esitys koskee myös Ukrainassa olevia turvapaikanhakijoita ja muita sellaisia ihmisiä, jotka eivät voi turvallisuussyistä palata kotimaihinsa. Lisäksi se koskee myös heitä, jotka asuvat laillisesti Ukrainassa, mutta joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Rajavalvojat saavat myös luvan päästää rajan yli Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä, joilla ei ole voimassaolevaa passia tai viisumia, jos nämä muuten täyttävät maahantulon edellytykset.

Sen sijaan esitys ei koske Ukrainassa lyhytaikaisesti asuvia ihmisiä, jos he voivat turvallisesti palata kotimaihinsa. Heidänkin on kuitenkin sallittava palata EU-maiden läpi kotimaihinsa, komissio linjaa.

Viime aikoina keskustelua on herättänyt se, että Ukrainassa olevilla kansainvälisillä opiskelijoilla (kuten afrikkalaisilla ja intialaisilla) on ollut vaikeuksia päästä rajan yli. Muun muassa Afrikan unioni on ottanut asiaan kantaa.

Aiemmin keskiviikkona uutisoitiin, että Suomen poliisi ei palauta toistaiseksi ihmisiä Ukrainaan. Poliisi lykkää toistaiseksi Ukrainaan palautettavien ulkomaalaisten maasta poistamisten täytäntöönpanoa Ukrainan tilanteen vuoksi.

Poliisi tiedotti linjauksestaan tänään, mutta päätös asiassa tehtiin poliisin mukaan jo viime viikolla.

Ulkomaalaisia ei toistaiseksi palauteta Suomesta myöskään sellaisiin maihin, joista heidät voitaisiin lähettää Ukrainaan.

Palautuksiin ei poliisin mukaan ryhdytä, koska Ukrainaan palautettava voisi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi. Myöskään poliisin turvallisuutta palautustehtävien aikana ei voitaisi Suomen poliisin mukaan taata.