Ylen venäjänkielisten uutisten kävijämäärä räjähti, mutta miksi uutisvirrassa ei vyöry silmille panssarivaunuja? Novostin tuottaja vastaa

"Lähtökohtaisesti emme uutisoi ulkomaan tapahtumista, mutta sota on poikkeus ja asiakaslupausta on ollut tarpeen päivittää."

Kuvakaappaus

Ylen Novosti-uutislähetys alkoi televisiossa 2013.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut Ylen venäjänkielisten uutisten kävijämäärää rajusti.

Kun Novostin päivittäistä television uutislähetystä seurasi vuonna 2021 keskimäärin 225 000 henkilöä, viime viikolla alkanut sota jopa tuplasi luvun joinakin päivinä noin 400 000 katsojaan, kertoo vastaava tuottaja Marko Krapu.

Novostin verkkosivujen kävijämäärä kasvoi vuonna 2021 viidenneksen edellisvuodesta, mutta viime viikolla yli 60 prosenttia alkuvuodesta. Viime viikolla sivulatauksia tehtiin noin 250 000, edellisellä 160 000.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asuvia ja äidinkielenään venäjää puhuvia oli vuoden 2020 lopussa reilut 80 000.

Krapun mukaan suurin osa yleisöstä asuu Suomessa, ja verkkoliikenteestä tulee Venäjältä yleensä noin kymmenesosa. Viime viikolla liikenne Venäjältä kasvoi kuitenkin 80 prosentilla alkuvuodesta.

Verkkosivut ovat Krapun mukaan toimineet normaalisti, eikä Yle ole havainnut vaikuttamisyrityksiä.

Tarkkaavainen katsoja huomasi, että uutisissa puhuttiin hyökkäyksen alussa Venäjän sotilasoperaatiosta Ukrainassa, eikä suomenkielisen median tapaan hyökkäyksestä.

Krapun mukaan kyseessä oli kiireessä sattunut virhe.

"Hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä meillä oli hetken yhdessä käännösjutussa mainitsemasi termi, mutta se korjattiin hyökkäykseksi. Kiireessä tätä ei huomattu editointivaiheessa. Käytämme muun muassa termejä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjän aloittama sota."

Novostin verkkovirtaa seuraavan silmiin ei myöskään vyöry tankkikolonnaa, raunioituneita taloja, pommisuojissa kyyhöttäviä lapsia, mielenosoituksia eikä sotaa suuremmin muutenkaan. Miksi ei?

"Novostin asiakaslupauksen ja mission mukaisesti teemme pääsääntöisesti Suomea tai suomalaisia koskevia uutisia maassamme asuvalle venäjänkieliselle yhteisölle. Lähtökohtaisesti emme uutisoi ulkomaan tapahtumista", Krapu kertoo.

"On kuitenkin poikkeuksia, kuten tämä sota, jolloin asiakaslupausta on ollut tarpeen päivittää ja uutisointia laajentaa. Olemme sodan syttymisestä asti lisänneet sotauutisointia sekä televisiossa että verkossa ilman, että uutisella on välttämättä ollut selvää Suomi-näkökulmaa."

Krapun mukaan toimitus on aloittanut viime viikolla uutisten tiiviimmän päivittämisen ja sota-alueen videokuvan näyttämisen. Hän korostaa, että toimitus on pieni.

"Olemme priorisoineet tv-uutislähetystämme ja näyttäneet siinä sotakuvia ja keskeisiä henkilöitä, esimerkiksi eilen kuvaa Venäjän ilmaiskusta Harkovaan. Emme pysty kilpailemaan kansainvälisten mediajättien kanssa, mutta sotaan liittyvien uutisten, videoiden ja kuvien määrä tulee lisääntymään", Krapu lupaa.

Hän sanoo Novostin saavan loppuviikosta lisää työntekijöitä riveihinsä.