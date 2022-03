HS-gallup: Nato-jäsenyyden kannatus nousi 48 prosenttiin

LEHTIKUVA/AFP

Naton kannatus on noussut vastaajien joukossa HS:n kyselyssä huomattavasti edellisestä, tammikuussa teetetystä kyselystä.

Helsingin Sanomien teettämän mielipidemittauksen mukaan 48 prosenttia suomalaisista haluaa Suomen pyrkivän Naton jäseneksi. Luku on 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin tammikuussa teetetyssä kyselyssä.

Tutkimuksen mukaan jäsenyyttä vastustaa 27 prosenttia kansalaisista ja suunnilleen yhtä moni on epätietoisia.

HS on teettänyt Nato-kyselyjä samalla metodilla jo 20 vuotta. Jäsenyyden kannatus on nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin. Edellinen ennätys oli tammikuun kyselyn 28 prosenttia. Tuolloin vastustajien osuus putosi ensimmäistä kertaa alle puoleen, eli 42 prosenttiin.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja tutkimusaineisto kerättiin tämän viikon maanantain ja torstain välillä.

HS-gallupin otos on kiireisen aikataulun johdosta normaalia pienempi, eli kysymyksiin vastasi puhelinhaastattelussa 500 ihmistä, kun tavallisesti määrä on noin tuhat. Virhemarginaali on siksi suurempi eli 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa, kun tavanomaisesti se on 3,1.

"Virhemarginaalista ei pidä olla huolissaan. Tulos kertoo kokonaistuloksen ja suomalaisten mielenmuutoksen luotettavalla tavalla", sanoo HS:lle tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar TNS:stä.

Hänen mukaansa HS-gallupilla on huomattavan pitkä aikasarja Nato-mielipiteistä, jotka on kerätty tietyllä tavalla.

"Se antaa varmistusta siitä, että mielenmuutos ei johdu mistään tutkimusteknisistä asioista."

Suomalaisten Nato-näkemysten nopea muutos näkyi myös Ylen tuoreessa kyselyssä, jossa kannattajia oli 53 prosenttia.