EU:n ja Naton ulkoministerit keskustelevat Ukrainan tilanteesta Brysselissä

LEHTIKUVA / Markku Ulander

Euroopan unionin sekä sotilasliitto Naton jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat tänään tahoillaan Brysselissä. Kuvassa Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto.

Euroopan unionin sekä sotilasliitto Naton jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat tänään tahoillaan Brysselissä. Kummassakin kokouksessa keskustellaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Sotilasliittoon kuulumattomat kumppanimaat Suomi ja Ruotsi ovat saaneet kutsun Naton ulkoministerikokoukseen. Myös EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell on kutsuttu mukaan.

Kokouksissa Suomea edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

EU:n ulkoministerikokoukseen on kutsuttu niin ikään unionin ulkopuolisia edustajia. EU-ulkoministerit keskustelevat Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban kanssa.

Kuleban lisäksi keskusteluihin osallistuvat Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken, Kanadan Melanie Joy, Britannian Liz Truss ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

EU on tehnyt viime päivinä tiivistä yhteistyötä kumppaniensa kanssa muun muassa Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden koordinoinnissa.

EU on langettanut Venäjälle ja Valko-Venäjälle useita pakotteita Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vuoksi.

EU on lisännyt pakotelistoilleen muun muassa monia venäläisiä oligarkkeja, EU:n ilmatila on suljettu kaikilta venäläiskoneilta ja teknologiavientiin on asetettu tiettyjä rajoituksia.

Lisäksi pakotteita on kohdistettu venäläispankkeihin. Osa Venäjän pankeista on suljettu kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Venäjän keskuspankin pääsyä kansainvälisiin valuuttavarantoihin on rajoitettu.

Samalla Venäjän valtiollisten Russia Today -kanavan ja Sputnik-uutistoimiston toiminta EU:n alueella on kielletty.

Valko-Venäjän osalta on laajennettu maahan kohdistettuja henkilö- ja talouspakotteita. Valko-Venäjä on antanut Venäjän käyttää alueitaan Ukrainaan hyökkäämiseksi.

Lisäksi EU on luvannut rahoittaa ase- ja puolustustarvikehankintoja Ukrainalle yhteensä 500 miljoonan euron edestä. Yhteisen ponnistuksen lisäksi monet EU-maat, Suomi mukaan lukien, ovat ilmoittaneet kansallisesta aseavusta Ukrainalle.