Analyysi: Ukrainan sota voi muuttua suurvaltojen väliseksi krooniseksi konfliktiksi – Se olisi vanhaa kylmää sotaa arvaamattomampi ja vaarallisempi

Venäjän ilmeisenä tavoitteena on moukaroida Kiova raunioksi ja vaihtaa Ukrainan hallitus, mutta mitä sen jälkeen ja millaiseksi Suomen asema muuttuu?

Sergey Bobok

Tuhoja Ukrainassa Kharkivin kaupungissa 3. päivä maaliskuuta.

Ilma on sakeana näkemyksiä Ukrainan sodan lopputuloksesta. Arviot ovat tässä vaiheessa vielä arvailua. Yhdestä asiasta vallitsee yksimielisyys: Nopeita ja helppoja ratkaisuja ei ole. On varauduttava pitkään ja tuhoisaan sotaan ja vielä pidempään jälkiselvittelyyn.

Muutama päivä sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin oli hyökännyt Ukrainaan, Venäjän kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen RIAC:n johtaja Andrei Kortunov arvioi New York Timesille, että Putinin pitäisi noin kahdessa viikossa saavuttaa tavoitteensa, jos hän haluaa säilyttää kotiyleisön tuen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron keskusteli muutama päivä sitten Putinin kanssa puhelimitse. Puhelun perusteella Macronin esikunta viestitti, että Venäjä on nielaisemassa koko Ukrainan.

Saksalaislähteiden mielestä Moskovan joukot pyrkivät ottamaan haltuunsa vähintään Dnepr-joen itäpuolisen Ukrainan ja vaihtamaan maan hallituksen.

Nopea vyörytys on joka tapauksessa jäämässä haaveeksi eikä asiantuntijapiireissä uskota myöskään pikaiseen neuvotteluratkaisuun. Tätä on tähdentänyt muiden muassa Hampurin rauhantutkimuslaitoksen johtaja Ursula Schröder saksalaisen ZDF-televisiokanavan haastattelussa.

Innsbruckin yliopiston Venäjä-asiantuntija Gerhard Mangott korostaa Der Standard-päivälehdessä, että Putin yrittää neuvotteluilla vain todistaa venäläisille pyrkineensä diplomaattiseen ratkaisuun, jonka Ukraina torpedoi.

Vaikka Venäjän johtajan vastainen kotimainen oppositio on aktivoitunut sodan seurauksena, siitä tuskin on Putinin syrjäyttäjäksi. Myös presidentin siipien suojissa rikastuneiden miljardöörien kriittiset äänet ovat rankoista talouspakotteista huolimatta olleet toistaiseksi vaimeita.

Mitä sitten voisi tapahtua sen jälkeen, jos ja kun Venäjä miehittää ainakin Itä-Ukrainan ja istuttaa Kiovaan oman nukkehallituksensa? Itävaltalaisprofessori Mangottin mukaan tällainen hallitus pysyisi vallassa vain Moskovan massiivisella ja väkivaltaisella tuella.

Siksi on hyvin mahdollista, että Ukraina lopulta jaetaan pitkien ja kivuliaiden neuvottelujen tuloksena tavalla tai toisella kahtia. Dnepr-joki olisi yksi luonteva jakolinja. Sen itäpuoli jäisi Venäjän hallintaan ja länsi olisi käytännössä se nykyinen Ukraina, jota vastaan Putin hyökkäsi.

Jo neuvottelut sinällään voivat olla lähtölaukaus suurvaltojen väliselle krooniselle konfliktille, uudelle arvaamattomalle kylmälle sodalle, jossa vapaalla lännellä, USA:lla ja EU:lla etunenässä, on vastassaan Venäjän ja Kiinan akseli.

Ukrainan jakaminen ei olisi helppoa. Jonkinlainen neuvottelutulos ehkä syntyisi, mutta sen toteuttaminen jäisi samalla tavalla puolitiehen kuin Minskin sopimuksen, jolla Venäjän ja Ukrainan konflikti yritettiin ratkaista vuonna 2015.

Pahimmassa tapauksessa keskelle Eurooppaa rustottuisi samanlainen tulenarka jaettu alue kuin mitä Korean niemimaa on ollut 1950-luvulta lähtien Aasiassa.

Vuonna 1989 päättynyttä kylmää sotaa tutkinut Johns Hopkins yliopiston professori Mary Elise Sarotte on varoittanut, että uusi kylmä sota olisi vanhaa arvaamattomampi ja vaarallisempi. Entiset mekanismit, joilla pyrittiin välttämään ydinasevaltojen aseellinen konflikti, on ajettu alas. Sama koskee aseriisuntasopimuksia.

Niiden uusiminen kestää. Hitaan prosessin aikana tulenarka tilanne voi riistäytyä sotilaalliseksi yhteenotoksi.

USA liittolaisineen käy jo nyt historiallisen kovilla pakotteilla taloudellista sotaa Venäjää vastaan. Taloudellisen taistelurintaman merkitys olisi uudessa kylmässä sodassa huomattavasti suurempi.

Jos Kiinan ja Venäjän akseli vahvistuisi, USA:n ja EU:n talousyhteistyö Kiinan kanssa hiipuisi pitkäksi aikaa. Kansainvälinen talous juuttuisi syvään lamaan.

Mikä sitten on Suomen asema, jos Ukrainan sodan loppuratkaisu johtaa uuteen kylmään sotaan? Toivoa sopii, että Suomi on siihen mennessä päässyt Naton jäseneksi ilman suurempia kammiovärinöitä. Jäsenyysprosessi, joka voi lähteä liikkeelle hyvinkin pian, on haastava.

Suomen julkisessa keskustelussa tahtoo unohtua, että meidän sotilaallinen liittoutumisemme tai liittoutumattomuutemme ei ole USA:lle ja sen liittolaisille juuri nyt se kaikkein polttavin kysymys.

Presidentti Sauli Niinistön pikavierailu Yhdysvaltoihin osoitti toki, että meidän turvallisuushuoliamme kuunnellaan Washingtonissa nyt poikkeuksellisen herkällä korvalla.

Niinistön keskustelut presidentti Joe Bidenin kanssa vahvistivat Suomen turvallisuutta. Tietä Nato-jäsenyyteen pohjustettiin - pää kylmänä, mutta vitkastelematta.

Silti on hyvä muistaa, että niin Biden kuin Saksan liittokansleri Olaf Scholzkin ovat koko ajan korostaneet, että Nato ei missään tapauksessa halua Ukrainan sodan osapuoleksi. Sen leviäminen halutaan estää ja se halutaan lopettaa neuvotteluteitse mahdollisimman nopeasti.

Suomen Nato-jäsenyyden kanssa hosuminen sopii tähän kuvaan huonosti. Se, että ei hosuta, ei vielä tarkoita, että vitkasteltaisiin tai ettei oltaisi päättäväisiä.

Ennen sotaa Putin vaati USA:lta ja sen liittolaisilta sitovia takuita siitä, ettei Nato laajene enää piiruakaan itään. Tähän ei tietenkään suostuttu eikä suostuta jatkossakaan.

Samaan aikaan Putinille tolkutettiin, ettei kysymys laajenemisesta ole mitenkään ajankohtainen. Siksi on vaikea kuvitella, että Yhdysvallat ja Nato ottaisivat jo sodan tässä vaiheessa Suomen kanssa laajentumisaskeleen itään kovalla torvien toitotuksella.