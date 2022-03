Yle: Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan Suomella tiedustelutietoa, että Valko-Venäjä liittyisi sotaan

Suomi ostaa Israelilta ilmatorjunta-aseita. Tarjouskilpailu on parhaillaan menossa,

Jarkko Sirkiä

"Venäjän uhka ei nyt kohdistu Suomeen. Rajoillamme on rauhallista", puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi TV1:n Ykkösaamussa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi TV1:n Ykkösaamussa, että Suomella on tiedustelutietoa Valko-Venäjän liittymisestä sotaan.

Kaikkosen mukaan Suomen lähialueilla on yhä rauhallista, mutta Suomi valmistautuu kaikenlaisiin skenaarioihin. Hän sanoin kuitenkin, että puolustusvoimien valmiuden nostaminen ei ole vielä näköpiirissä.

"Venäjän uhka ei nyt kohdistu Suomeen. Rajoillamme on rauhallista. Tästä huolimatta meidän on syytä olla valppaana ja vahvistettava omaa puolustuskykyämme. Siitä on pidettävä huolta aina", Kaikkonen sanoi televisiohaastattelussa.

Kaikkonen kertoi TV1:n Ykkösaamussa, että Suomi ostaa Israelilta ilmatorjunta-aseita. Tarjouskilpailu on parhaillaan menossa ja Suomi valitsee toisen kahdesta israelilaisesta aseesta. Neuvotteluja käydään Israel Aerospace Industriesin sekä Rafael Advanced Systemsin kanssa. Päätös valitusta järjestelmästä tehdään alkuvuodesta 2023.

Aseiden hankintahinta pysyy puolustusbudjetin sisällä mutta budjetin kasvattamisesta hallitus on keskustellut budjettiriihessä. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kertonut odottavansa puolustusministeriöstä lisärahoituspyyntöä.

