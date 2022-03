Ukrainassa yritetään jälleen evakuoida siviilejä Mariupolin kaupungista

Evakuointioperaation on määrä alkaa kello 12 Suomen aikaa, kertovat kaupungin edustajat.

Lehtikuva/AFP

Siviilejä yritetään jälleen evakuoida pois Mariupolin satamakaupungista. Kuvaa viime viikolta, bussiyhteys Mariupolin ja Puolan välillä.

Siviilejä yritetään jälleen evakuoida pois Mariupolin satamakaupungista Ukrainassa. Evakuointioperaation on määrä alkaa kello 12 Suomen aikaa, kertovat kaupungin edustajat.

Asovanmeren rannalla lähellä Venäjän rajaa sijaitseva Mariupol on ollut useita päiviä venäläisjoukkojen piirittämä. Mariupolin kaupungin edustajien mukaan Venäjän joukot ovat suostuneet tulitaukoon, jotta siviilit saataisiin evakuoitua.

Kaupungista yritettiin evakuoida siviilejä jo eilen Venäjän kanssa sovitun tulitauon turvin. Ukrainan viranomaiset pysäyttivät evakuoinnin, koska heidän mukaansa Venäjä jatkoi kaupungin ja sen lähialueiden pommittamista. Venäjä puolestaan ilmoitti Ukrainan jatkaneen "loukkaavia toimiaan".

Ukrainan sodassa on isketty useasti maan terveydenhuoltoon, Maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen viestipalvelu Twitterissä. Järjestö kertoo varmistaneensa kuusi tapausta, joissa on isketty Ukrainan terveydenhuoltoon.

WHO:n mukaan iskuissa on kuollut yhteensä kuusi ihmistä ja haavoittunut 11. Haavoittuneista ainakin kuusi on terveydenhuollon työntekijöitä, WHO kertoo.

Venäjä aloitti viime viikon torstaina hyökkäyksen Ukrainaan.