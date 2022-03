Kalmari patistaa Leppää vauhdittamaan lakia viljelijöiden tueksi – "Kauppa on täysin kylmä, sydämetön ja ahne"

Venäjän ja Ukrainan viljan vienti voi tyrehtyä, joten Suomen on pidettävä ruuan tuotannostaan kiinni, Anne Kalmari sanoo. Nyt viljelysuunnitelmat kertovat tuotannon laskevan.

Maria Miklas

Anne Kalmari povaa ruuasta pulaa maailmalla. Siksi Suomessakin pitäisi ottaa kesantomaita käyttöön valkuaiskasvien tuotantoon.

Vauhtia tarvitaan nyt maanviljelijöiden auttamiseksi ja päätöksiä on tehtävä äkkiä, linjaa eduskunnan maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.).

"Ollaan tilanteessa, jossa maailmalla on odotettavissa todella merkittävä pula viljasta ja samalla meillä voi olla jopa neljännes pelloista jäämässä viljelemättä", Kalmari sanoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi lamauttaa niiden ruuan viennin. Kalmari ennakoi kotimaan viljelysuunnitelmia lannoitetilauksilla, niitä on tehty noin 25 prosenttia normaalia vähemmän.

Kalmari vaatii kaupalta vastuunottoa.

"Kaupalle minulla on kaksi asiaa. Ei voi vaatia näin pitkiä sopimuksia ja hintojen on seurattava kustannusten nousua."

Ellei viljelijän asema pian parane, tarvitaan lakiohjausta. Siihen on maatalousvaliokunnasta tulossa lausunto.

Lausunto on myös viesti maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.). Puheille on annettu riittävästi aikaa ja niiden aika on ohi.

"Maatalousvaliokunnan tuki on valmiina. Se on yksimielinen."

Leppä on puhunut laista, mutta ei ole tehnyt siitä esitystä. Hän myös lupasi eduskunnan kyselytunnilla 17. helmikuuta lisätietoa nopeista toimista maatalouden helpottamiseksi lähipäivinä.

Kalmarin mielestä kaupan suhtautuminen viljelijöiden vaikeaan tilanteeseen on kylmä, sydämetön ja ahne.

"Asioista ollaan valmiita keskustelemaan, mutta keskustelua pitkitetään ikuisesti eikä mitään valmiita päätöksiä tule. Pojat pelaa aikaa ja ajan pelaaminen on nyt ohi. Ennen kevään kylvöjä on tapahduttava poikkeuksellisia ratkaisuja."

Kalmari patistaa kauppaa nostamaan hintaa kuluttajalle jos se ei pysty tinkimään omasta katteestaan.

"Jos kuluttajahinta nousisi suurin piirtein samat viisi prosenttia kuin muualla Euroopassa, olisi jo paljon parempi tilanne. Meillä hinnat ovat nousseet noin prosentin. Minun mielestä kauppa voisi myös rakentaa vähän vähemmän niitä halleja."

Kalmari tukee torstaina julkistettua maa- ja metsätalouden tohtori Kyösti Arovuoren tekemää selvitystä ruokaketjun sopimussuhteista.

Kalmarin mielestä toimitussopimukset voivat olla pitkiä, mutta hintojen pitää joustaa niiden aikana. Näin on esimerkiksi kuljetusalalla.

Ruuan tuotannon varmistaminen Suomessa on Kalmarin mukaan koko ketjun käsissä.

"Osuuskunnille sanon, että vaikka kivijalasta ja lainarahalla pitää maksaa viljelijöille semmoinen hinta, että ovet eivät mene kiinni navetoissa ja sikaloissa juuri nyt."

Ruokaa tarvitaan lähivuosina.

"Yllättävän lähellä on se aika, jolloin kaikkea tätä tullaan yhdessä katumaan, jos nyt miehet eivät hoida velvollisuuksiaan."

