Guardian: Mariupolin kaupungin evakuointioperaatio epäonnistui jälleen

Venäjä on valmistautumassa pommittamaan Odessan rannikkokaupunkia, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Odessa on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki.

Siviilejä yritetään jälleen evakuoida pois Mariupolin satamakaupungista. Kuvaa viime viikolta, bussiyhteys Mariupolin ja Puolan välillä.

Brittilehti Guardianin mukaan siviilejä ei tänäänkään ole onnistuttu evakuoimaan venäläisjoukkojen piirittämästä Mariupolin satamakaupungista Ukrainassa. Evakuointioperaation oli määrä alkaa puoliltapäivin, mutta Ukrainan armeijan mukaan venäläisjoukot eivät ole kunnioittaneet tulitaukoa.

Venäjä-mieliset separatistit ja Ukrainan armeija syyttävät toisiaan evakuointioperaation epäonnistumisesta.

Mariupol on ollut useita päiviä venäläisjoukkojen piirittämä. Kaupungista yritettiin evakuoida siviilejä jo eilen Venäjän kanssa sovitun tulitauon turvin. Ukrainan viranomaiset pysäyttivät evakuoinnin, koska heidän mukaansa Venäjä jatkoi kaupungin ja sen lähialueiden pommittamista.

Siviilejä yritetään jälleen evakuoida pois Mariupolin satamakaupungista Ukrainassa. Evakuointioperaation oli määrä alkaa puolenpäivän aikaan, kertoivat kaupungin edustajat aiemmin tänään.

Asovanmeren rannalla lähellä Venäjän rajaa sijaitseva Mariupol on ollut useita päiviä venäläisjoukkojen piirittämä. Mariupolin kaupungin edustajien mukaan Venäjän joukot ovat suostuneet tulitaukoon, jotta siviilit saataisiin evakuoitua. Kaupungissa asuu noin 400 000 ihmistä.

Kaupungista yritettiin evakuoida siviilejä jo eilen Venäjän kanssa sovitun tulitauon turvin. Ukrainan viranomaiset pysäyttivät evakuoinnin, koska heidän mukaansa Venäjä jatkoi kaupungin ja sen lähialueiden pommittamista. Venäjä puolestaan ilmoitti Ukrainan jatkaneen "loukkaavia toimiaan".

Kaupungin viranomaisten mukaan siviilit on tarkoitus evakuoida kaupungista linja-autoilla kolmesta eri pisteestä, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Myös siviilit itse voivat osallistua evakuointioperaatioon henkilöautoillaan.

Autosaattuetta johtaa avustusjärjestö Punainen Risti, ja saattueen määränpää on Zaporizhzhjan kaupungissa, joka sijaitsee reilut 200 kilometriä Mariupolista luoteeseen.

Kansainvälinen avustusjärjestö Lääkärit Ilman Rajoja on todennut humanitaarisen tilanteen olevan Mariupolissa katastrofaalinen. Siviiliväestön kodeissa ei ole järjestön mukaan juoksevaa vettä eikä sähköjä.

"On välttämätöntä, että humanitaarinen käytävä (siviilien evakuoimiseksi) saadaan perustettua", järjestön Ukrainan-hätäkoordinaattori Laurent Ligozat sanoi aiemmin sunnuntaina uutistoimisto AFP:lle.

Venäjä on valmistautumassa pommittamaan Odessan rannikkokaupunkia, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Odessa on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki. Historiallinen satamakaupunki sijaitsee Mustanmeren rannikolla.

Venäjä on uutistoimisto AFP:n mukaan edennyt viime viikolla aloittamansa hyökkäyksen jälkeen eteläisessä Ukrainassa. Hersonin kaupunki on Venäjän hallussa, minkä lisäksi Venäjä on piirittänyt toista satamakaupunkia Mariupolia useita päiviä. Odessa on toistaiseksi pitkälti säästynyt Venäjän hyökkäyksiltä.

Zelenskyin mukaan Odessan pommittaminen olisi sotarikos.

Ukrainan tiedustelupalvelu kertoi tänään viestipalvelu Twitterissä Venäjän kärsineen yli 11 000 sotilaan tappiot sen hyökättyä Ukrainaan. Asiasta uutisoi ainakin brittilehti Guardian.

Ukrainan asevoimien raportin mukaan 285 venäläistä panssarivaunua, 985 panssaroitua taisteluajoneuvoa sekä 109 tykistöjärjestelmää, 44 lentokonetta ja 48 helikopteria on tuhottu hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Raportin mukaan lauantaina runsaat 650 haavoittunutta venäläissotilasta kuljetettiin sairaalaan Luhanskin alueelle, suurin osa heistä vakavasti haavoittuneina.

Venäjän armeija ei tiettävästi ole toistaiseksi kommentoinut Ukrainan tänään ilmoittamia lukuja.

Ukrainan sodassa on isketty useasti maan terveydenhuoltoon, Maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen viestipalvelu Twitterissä. Järjestö kertoo varmistaneensa kuusi tapausta, joissa on isketty Ukrainan terveydenhuoltoon.

WHO:n mukaan iskuissa on kuollut yhteensä kuusi ihmistä ja haavoittunut 11. Haavoittuneista ainakin kuusi on terveydenhuollon työntekijöitä, WHO kertoo.

Venäjä aloitti viime viikon torstaina hyökkäyksen Ukrainaan.

Yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta kymmenen päivän aikana, kertoo YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi viestipalvelu Twitterissä. Kyseessä on Grandin mukaan nopeimmin kasvanut pakolaiskriisi Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

YK:n pakolaisjärjestön mukaan ihmisiä on paennut muun muassa naapurimaihin Puolaan, Moldovaan, Romaniaan, Unkariin ja Slovakiaan.