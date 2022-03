Kunta-alan palkansaajajärjestöt jättivät lakkovaroituksen Jyväskylään ja Rovaniemelle

Lakkovaroitus on laaja, sillä se koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia.

JHL, Jyty ja Juko haluavat vauhdittaa kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja lakkovaroituksella.

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt Juko, JHL ja Jyty ovat jättäneet Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen.

Lakkovaroituksella halutaan vauhdittaa seisahtaneita kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. KT keskeytti neuvottelut viime viikon maanantaina.

Kaksi päivää kestävän lakon on määrä alkaa 23. maaliskuuta, ellei sopua synny sitä ennen.

"Suurin kiista on palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisesta. Koskaan ei työnantajan mielestä ole oikea aika, mutta nyt sen aika on. Se tehdään monivuotisella palkkaohjelmalla", vaatii Jukon hallituksen ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

Lakkovaroitus on laaja, sillä se koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunta-alan yleistä työ- ja virkaehtosopimusta, sote-sopimusta, opettajien, lääkäreiden ja tekniikan sopimuksia sekä lisäksi hallinto- ja toimistohenkilöstön Avaintes-sopimuksen piirissä työskenteleviä.

"Työnantajat ovat ilmaisseet useasti, että ammattitaitoisista työntekijöistä on ankara pula. Tämä on helposti ratkaistavissa: palkkaus ja työolot kuntoon, niin hyviä työntekijöitä on paljon helpompi löytää", lisää JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

"Jokainen kunnan työntekijä on osaltaan mukana tuottamassa kuntalaisille tärkeitä palveluja ja koko tämä palveluketju on huomioitava myös sopimusratkaisussa", toteaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.