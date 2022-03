Viron pääministeri Kallas: Jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, Viro ratifioi sen välittömästi

LEHTIKUVA / Raul Mee

Pääministeri Sanna Marinin (vas.) tavannut Viron pääministeri Kaja Kallas kertoo Viron seuraavan tarkkaavaisesti Suomen keskustelua sotilasliitto Natosta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) tänään tavannut Viron pääministeri Kaja Kallas kertoo, että Viro seuraa hyvin tarkkaavaisesti Suomen keskustelua sotilasliitto Natosta. Jos Suomi hakee jäsenyyttä, Kallaksen mukaan Viro hyväksyy sen omalta osaltaan heti.

"Viro seuraa hyvin tarkkaavaisesti Suomen Nato-keskustelua. Vakuutan, ettei Suomella olisi Natossa parempaa ystävää kuin Viro. Jos Suomi hakee jäsenyyttä, Viro tulee ratifioimaan sen välittömästi", Kallas sanoi.

Kaksikon yhteisessä lehdistötilaisuudessa pääministeri Marin kertoi Suomen ja Viron tuomitsevan osana EU:ta yhdessä Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vahvasti. Marinin mukaan EU-maiden ja länsimaiden yhtenäisyys ja Venäjään kohdistetut talouspakotteet ovat eristäneet maan tehokkaasti.

"On tärkeää muistuttaa, että Venäjä on yksinäisempi kuin koskaan ja me olemme yhdessä Ukrainan tukena vahvempia kuin koskaan."

Marinin mukaan Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut perustavalla tavalla ja Nato-keskustelu on nyt edessä kaikissa puolueissa Suomessa, mukaan lukien Marinin omassa puolueessa SDP:ssä. Marinin mukaan käytävä prosessi on perusteellinen, mutta nopea.

Marin korosti Suomen ja Viron välistä erityissuhdetta ja sen merkitystä muun muassa energiaturvallisuuden kannalta Euroopan maiden irtautuessa Venäjän fossiilisista polttoaineista.

Pääministerien tapaamisen asialistalla oli myös Suomen ja Viron yhteistyön kahdenvälinen kehittäminen esimerkiksi vihreän siirtymän ja digitaalisen yhteistyön aloilla. Marinin ohjelmaan kuuluu myös keskustelu Viron parlamentin puhemiehen Jüri Rataksen kanssa.