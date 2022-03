Koneyrittäjien Peltola: Ajatus ammattidieselistä on kuolleena syntynyt – vastuulliset asiakkaat jakavat jo riskiä kustannusten muutoksista urakoitsijoiden kanssa

Kari Salonen

Pitäisi löytää kestäviä ratkaisuja parantaa markkinoiden toimintaa niin, etteivät raakaöljyn äkilliset hintamuutokset ja vastaavat muut nopeat muutokset jäisi vain eri tuotantoketjujen alkupään pienyritysten riskiksi ja maksettavaksi, kirjoittaa Matti Peltola.

Polttonesteiden hinnannousu viimeksi kuluneen vuoden aikana on ollut rajuinta sitten vuoden 2008. Tämä hinnan nousu koettelee erityisesti maarakennus- ja metsäkoneurakointia, jossa käytetään polttoöljyä. Nousu on ollut yli 50 prosenttia. Saman­aikaisesti diesel on noussut 30 prosenttia, mikä sekin kurittaa koneyrittäjiä siinä missä autoilijoitakin.

Pelkästään metsäkoneurakoinnissa käytetään vuosittain sata miljoonaa litraa polttoöljyä ja arviolta 20 miljoonaa litraa dieseliä.

Apuun on huudettu valtiota ja valmisteveron alentamista, koska polttonesteiden verotus on raskasta. Kannattaa miettiä, mitä halutaan: halutaanko vaikuttaa ongelman juurisyihin vai laastaroidaanko ja lakaistaan syyt maton alle vain hetkellisesti?

Raakaöljyn maailman­markkinahinnan vaihteluille emme voi mitään. Tämä juurisyy on ja pysyy valmisteverotuksesta riippumatta. Toinen juurisyy on muutosten nopeus suhteessa markkinoiden ja sopimusten kykyyn reagoida muutoksiin. Tähän on mahdollista löytää lääkettä.

Monivuotisissa urakointi­sopimuksissa voidaan sopia indeksiehtoja ja jakaa niillä osapuolten riskiä ennakoimattomista kustannusmuutoksista. Samoin esimerkiksi polttoainetta paljon käyttävissä urakoissa voidaan sopimuksiin liittää polttoainelausekkeita, jotka jakavat hintamuutosriskin sopijapuolten kesken niin kustannusten nousussa kuin laskussakin. Vastuulliset asiakastahot näin jo tekevät.

Tilaajien pitäisi nyt käsillä olevassa kriisissä toimia vastuullisesti ja helpottaa urakoitsijoiden kustannus­kriisiä sopimuksia kohtuullistamalla. Vastuullisella tilaajalla on oltava valmius kohtuullistamiseen, jos sopimustasapainoa järkyttävää olosuhdemuutosta ei ole kyetty tai osattu enna­koida, kuten nyt.

Onhan se järjetöntä, jos esimerkiksi kunnat ja kaupungit ajaisivat teiden ja katujen hoitourakoita sekä lumi­urakoita hoitavat koneyrittäjät nyt ahdinkoon joustamattomuuttaan.

Sopimuksen kohtuullistamisesta löytyy myös oikeus­käytäntöä. Tapauksessa kohtuullistettiin sopimus­hintaa, kun polttoöljyn hinta nousi sopimuksen aikana ja lämpöenergian tuottaminen asiakkaalle aiheutti enemmän kustannuksia kuin mitä lämpöenergian toimituksesta maksettiin. Mikään ei osoittanut, että sopimusta tehtäessä tarkoituksena olisi ollut lämpöenergian toimittaminen tuotantokustannuksia alhaisemmalla hinnalla.

Olosuhdemuutoksiin tulee pystyä reagoimaan ilman oikeuslaitoksen vaivaamistakin, sillä maalaisjärjen käyttö ei ole lailla kielletty.

Entä ammattidiesel?

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoihin tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta. Ammattidieselin ulkopuolelle jäisivät muun muassa koko taksiliikenne ja pakettiautolla tehtävä tavaraliikenne sekä myös osin koneurakointi, joissa käytetään dieseliä.

Valtiovarainministeriö (VM) tiedotti 18.2., että ammattidieselverojärjestelmän valmistelu aloitetaan. Ministeriö ilmoitti, että valmistelun kuluessa arvioidaan, toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta.

Isossa kuvassa yritysten nykyisessä kustannuskriisissä on kyse oikeudenmukaisesta siirtymästä niillä aloilla, joilla ei käytännössä ole toimivaa vaihtoehtoa fossiilisille polttoaineille vielä pitkään aikaan.

Tähän ammattidiesel voi tuoda hetkellisesti osittaisen ratkaisun. Ratkaisu on vain osittainen, koska dieseliä käyttävät muun muassa paketti- ja taksiautoilijat sekä koneyrittäjät merkittäviä määriä. Koneyrittäjillä dieseliä palaa vuositasolla kymmeniäkin tuhansia litroja per yritys, kun kuljettajat kulkevat yrittäjien autoilla työmaille, jotka usein ovat etäällä.

Ammattidieselin käyttöönoton vaikutus jää hetkelliseksi, sillä raakaöljyn hintamuutokset vaikuttavat edelleen myös ammattidieseliin.

VM:n ajatus, että ”dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta”, on kuolleena syntynyt.

Se vääristäisi kilpailua, koska ammattidieselin kustannukset maksatettaisiin muilla merkittävästi dieseliä käyttävillä yrityksillä. Ratkaisulla aiheutettaisiin selkeitä kilpailunvääristymiä.

Teollisuutemme kilpailukyvyn parantamisen on tapahduttava nykyjärjestelmän pohjalta.

Pitäisi löytää kestäviä ratkaisuja parantaa markkinoiden toimintaa niin, etteivät raakaöljyn äkilliset hintamuutokset ja vastaavat muut nopeat muutokset jäisi vain eri tuotantoketjujen alkupään pienyritysten riskiksi ja maksettavaksi. Tässä julkisen sektorin tilaajat voisivat näyttää mallia ja parantaa markkinoiden toimivuutta.

Matti Peltola

toimitusjohtaja

Koneyrittäjät

