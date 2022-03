Maataloudelle 300 miljoonan euron hätäapu – Saarikko kiirehtii maksatusta

Jaana Kankaanpää, Petteri Kivimäki

Varautumisen ministerityöryhmä kokoontui ensimmäiseen viralliseen kokoukseensa Säätytalolle valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla.

Hallituksen tänään torstaina päättämä ensimmäinen osa huoltovarmuuspaketista kohdistuu suomalaiseen ruokahuoltoon, jotta omavaraisuus ja kotimainen ruuantuotanto voidaan varmistaa

"Päätös syntyi ministeriryhmässä suuressa yhteisymmärryksessä", sanoi varautumisen ministerityöryhmän puheenjohtaja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) tiedotustilaisuudessa.

Saarikko kiirehtii tukea. Jos EU:n säännöt eivät tukeen taivu, niin maksatukseen käytetään verotuksen työkaluja.

Historiallisen huono satokausi ja maatalouden kohonneet kustannukset ovat kriisitilanteen taustalla.

"Hallitus valmistelee kiireisellä aikataululla kustannuskriisin ja huoltovarmuuden osalta tukipakettia noin 300 miljoonalla eurolla. Se perustuu maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) esitykseen varautumisen ministeriryhmälle."

Tilojen maksuvalmius on yksi paketin pääkohdista. "Sihti on pitkä, siksi on varmistettava valtion apua maataloudelle, se ei silti yksin riitä. Kannattavuudesta vastaavat markkinat."

"Suurimmat yritykset ja kauppa sekä OP olivat viime perjantaina koolla, ja sovimme, että kukin taho hoitaa osansa ruuan omavaraisuudesta", Saarikko sanoo.

Juttua päivitetty ja otsikkoa muokattu 17.3. kello 13.32.

Lue lisää:

Maataloustuotannon kriisiin etsitään jopa 300 miljoonan euron tukijärjestelyjä – yksi keino toisi avun tuottajalle

Valtiovarainministeri Saarikko: Talouden painuminen kohti taantumaa Ukrainan sodan seurauksena on mahdollista

Öljystä halutaan nyt eroon lämmityksessä, avustuksia haettu viime viikkoina kiihtyvää tahtia – hakemusten käsittelyaika venähtänyt vuoteen