Kauppakamarikysely: Yrityspäättäjät kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä

Yrityspäättäjien tuki Suomen Nato-jäsenyydelle näyttäisi olevan vielä suurempaa kuin viimeisimmissä mielipidemittauksissa esiin noussut kansalaisten tuki. Arkistokuva. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Jopa yli 73 prosenttia suomalaisista yrityspäättäjistä haluaa Suomen liittyvän sotilasliitto Naton jäseneksi, selviää kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä.

Näin ollen yrityspäättäjien tuki Suomen Nato-jäsenyydelle näyttäisi olevan vielä huomattavasti suurempaa kuin viimeisimmissä mielipidemittauksissa esiin noussut kansalaisten tuki jäsenyydelle. Esimerkiksi Ylen puolitoista viikkoa sitten julkaisemassa kyselyssä 62 prosenttia vastaajista kannatti Suomen liittymistä Naton jäseneksi.

Kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä Nato-jäsenyyttä vastustaa hieman yli 7 prosenttia ja yli 19 prosenttia ei osannut vastata.

Kysely tehtiin maaliskuun puolivälissä ja siihen vastasi lähes 2 000 kauppakamarien jäsenyritystä kaikilta eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä.

"Ideaalitilanteessa yritysten ja elinkeinoelämän ei tarvitsisi olla huolissaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin muuttanut ihan kaiken. Kyselyn viesti on hyvin selvä: yrityksissä koetaan, että Nato-jäsenyys loisi turvaa ja vakautta myös yrityksille ja elinkeinoelämälle ja sitä myöten kaikille meille suomalaisille", sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

Kyselystä selviää myös, että yrityksiä haittaavat ainakin osittain sodasta johtuvat raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu ja toimitusvaikeudet.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä yli 60 prosenttia sanoi, että Venäjän sota ja pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan joko merkittävästi tai jonkin verran. Yrityksistä 25 prosenttia vastasi, etteivät sota ja pakotteet vaikuta yrityksen toimintaan millään tavalla.

"Yritykset ymmärtävät hyvin pakotteiden tarpeellisuuden, eivätkä vastusta niitä. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että niistä aiheutuu monille yrityksille merkittäviä vaikeuksia, kuten on jo nähty. Tämä vaatii yrityksiltä monenlaisia sopeutuksia sekä strategian uudistamista. Suomalaisella osaamisella on onneksi kysyntää maailmalla", Romakkaniemi sanoo.