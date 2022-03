Yhdysvallat pyrkii varmistamaan nestemäisen maakaasun lisätoimituksia Eurooppaan

Osa jäsenmaista on vaatinut EU:lta hintakattoa, koska sähkön hinnat ovat kohonneet pilviin ja sähkön hinta määräytyy pitkälti maakaasun mukaan.

LEHTIKUVA/AFP

Bidenin mukaan yhteisen suunnitelman tavoitteena on vähentää Euroopan riippuvuutta venäläisestä maakaasusta. Vasemmalla von der Leyen.

Brysselissä EU-maiden johtajat keskustelivat antaumuksella energiakysymyksistä huippukokouksessaan perjantaina. EU pyrkii irtautumaan venäläisestä tuontienergiasta mahdollisimman pian, mutta tehtävä ei ole helppo, koska osa jäsenmaista on varsin riippuvaisia esimerkiksi venäläisestä maakaasusta.

Tuontienergian lisäksi pöydällä oli kysymys pilviin kohonneesta energian hinnasta. Osa jäsenmaista on vaatinut EU:lta hintakattoa, koska sähkön hinnat ovat kohonneet pilviin ja sähkön hinta määräytyy pitkälti maakaasun mukaan.

Etunenässä hintakattoa vaatimassa on ollut Espanja. Suomi on suhtautunut ajatukseen varauksella. Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei tyrmännyt kokoukseen saapuessaan hintakattoa suoriltaan, mutta muistutti, että eri toimien vaikutukset on arvioitava tarkkaan.

Marin varoitti, että väärät ratkaisut voisivat johtaa entistä huonompaan tilanteeseen.

"Me suhtaudumme hieman varauksellisesti sellaisiin esityksiin, jotka toisivat häiriöitä markkinoille, jossa meillä on tällä hetkellä jo muutoinkin ongelmia", Marin sanoi aamupäivällä.

Kaksipäiväisen huippukokouksen toinen päivä oli käynnissä vielä iltaseitsemältä Suomen aikaa, eikä siihen mennessä ollut tullut vielä varmaa tietoa, millaisiin sanamuotoihin EU-maiden johtajat päätyisivät energiaa koskevissa huippukokouspäätelmissään.

Linjattavien toimien ennakoitiin keskittyvän erityisesti siihen, miten energiaostoja Venäjältä pystyttäisiin vähentämään niin, että EU:n energiansaanti ei vaarantuisi.

Odotuksissa oli, että johtajat antaisivat tukea esimerkiksi ajatukselle kaasun yhteishankinnoista.

Inspiraatiota yhteishankintoihin on haettu koronapandemian aikana tehdyistä rokoteostoista. Komissio on kertonut olevansa valmis koordinoimaan jäsenmaiden yhteisiä kaasuhankintoja. Yhteishankintoihin osallistuminen voisi olla vapaaehtoista.

Lisäksi komissio antoi tällä viikolla lainsäädäntöehdotuksen kaasuvarastointivaatimuksesta, jonka odotettiin saavan EU-maiden johtajilta kannatusta.

Komissio esitti, että EU:n alueella toimivat maanalaiset kaasuvarastot velvoitettaisiin täyttämään varastonsa vähintään 80-prosenttisesti tämän vuoden marraskuuhun mennessä. Seuraavina vuosina vaatimus olisi 90 prosenttia ennen lokakuussa alkavaa lämmityskautta.

Venäläisestä maakaasusta irtautumiseksi EU on myös haalimassa käyttöönsä lisää nestemäistä maakaasua (LNG).

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ilmoitti perjantaina Yhdysvaltojen pyrkivän kumppaneineen varmistamaan, että EU:hun toimitetaan tänä vuonna vähintään 15 miljardia kuutiometriä lisää nestemäistä maakaasua (LNG), jotta riippuvuutta venäläisestä kaasusta voidaan vähentää.

"Tiedän, että venäläisestä kaasusta luopumisella on hintansa Euroopalle, mutta se ei ole ainoastaan moraalisesta näkökulmasta oikea askel vaan myös vahvistaa strategista perustaamme", Biden sanoi lausunnossaan Yhdysvaltojen edustustossa Brysselissä.

Osana yhteistä suunnitelmaa EU-komissio ja EU-jäsenmaat toimivat sen eteen, että yhdysvaltalaiselle LNG:lle olisi lisää kysyntää EU:ssa noin 50 miljardia kuutiometriä vuodessa ainakin vuoteen 2030 asti.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjä toimittaa nykyisellään EU:hun noin 150 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa.