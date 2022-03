Ranskan Macron: Tilannetta Venäjän kanssa ei tule kärjistää verbaalisesti

Macronin mukaan Ukrainaan on saatava aikaan tulitauko ja Venäjän joukkojen vetäytyminen maasta kokonaan.

LEHTIKUVA/AFP

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on varoittanut "kärjistämästä tilannetta verbaalisesti" Venäjän kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on varoittanut "kärjistämästä tilannetta verbaalisesti" Venäjän kanssa.

Macron totesi ranskalaiskanava France 3:n haastattelussa, että Ukrainaan on saatava aikaan tulitauko ja Venäjän joukkojen vetäytyminen maasta kokonaan.

"Jos haluamme saada tämän aikaan, emme voi eskaloida tilannetta sanoilla tai teoilla", Macron sanoi.

Puolassa viikonloppuna vieraillut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui Venäjän presidentti Vladimir Putinia eilen muun muassa teurastajaksi. Hän totesi myös huomiota herättäneessä puheessaan, että Putin ei voi enää jatkaa vallassa.

"Jumalan tähden, se mies (Vladimir Putin) ei voi jatkaa vallassa", Biden sanoi puheensa lopuksi.

Puhe on herättänyt keskustelua.

Valkoinen talo kiirehti oikomaan lausahdusta toteamalla, että Biden ei tavoittele hallinnon muutosta Venäjällä. Washington Postin lähteen mukaan lausahdus ei ollut osa alkuperäistä puhetta.

Valkoisen talon nimettömänä pysyneen edustajan mukaan Biden tarkoitti lausahduksellaan sitä, ettei Putinin voida antaa käyttää valtaa Venäjän naapurimaihin tai lähialueisiin. Virkamiehen mukaan Biden ei puhunut Putinin vallasta Venäjällä tai vallanvaihdosta Venäjällä.

Kremlin edustaja kommentoi puhetta uutistoimisto Reutersin mukaan toteamalla, ettei ole Bidenin asia päättää sitä, kuka Venäjää johtaa, vaan Venäjän presidentin valitsevat kansalaiset.

Toisin kuin Biden, Macron on jatkanut yhteydenpitoa lännen eristämän Putinin kanssa. Macron on saanut asiasta kritiikkiä, mutta Macronin mukaan diplomaattisten kanavien aukipitäminen on välttämätöntä sodan vahinkojen rajaamiseksi.

Macronin mukaan hän aikoo soittaa Putinille maanantaina tai tiistaina keskustellakseen Ranskan, Kreikan ja Turkin ehdottamasta evakuointikäytävästä Mariupolista. Venäjä on saartanut kaupunkia jo viikkoja. Kaupungin humanitaarista tilannetta on kuvattu erittäin kamalaksi.

Macron kuitenkin totesi, että Venäjän puolelta asiassa on paljon "kyynisyyttä". Hän myös syytti Putinin haluavan palauttaa "imperiumien Euroopan", joka ei kunnioita valtioiden rajoja tai niiden itsemääräämisoikeutta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt länneltä lisää panssarivaunuja ja hävittäjiä Ukrainalle, jotta maa voi puolustaa itseään Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Asiasta kertovat useat mediat, muun muassa Guardian ja ukrainalaislehti Ukrajinska Pravda.

"Kuka johtaa euroatlanttista yhteisöä? Onko se edelleen Moskova, pelottelun kautta?" hän kysyi.

Länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle monia erilaisia aseita. Zelenskyin mukaan Ukraina tarvitsee kuitenkin nyt järeämpää kalustoa niin Venäjän ilmasta kuin mereltä tulevia hyökkäyksiä vastaan.

"Ukraina ei voi ampua Venäjän ohjuksia alas konekivääreillä", hän sanoi.

"Mariupolin piiritystä ei saada murrettua ilman riittävää määrää panssarivaunuja ja hävittäjiä. Kaikki Ukrainan puolustajat tietävät sen – tuhannet ihmiset, kaikki ihmiset, jotka kuolevat kaupungin ollessa saarrossa, tietävät sen", hän lisäsi.

Lisää hävittäjiä voi olla mahdollisesti tulossa. Ukraina kertoi lauantaina, että Yhdysvallat ei enää vastusta hävittäjien siirtämistä Puolasta.

"Washingtonin edustajat eivät vastusta lentokoneiden siirtämistä. Meidän ymmärryksemme mukaan pallo on nyt Puolalla. Tulemme ottamaan asian esille keskusteluissamme puolalaisten kollegoidemme kanssa", Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi kirjallisissa kommenteissaan uutistoimisto AFP:lle.

Yhdysvaltain ulkoministeriö totesi aikaisemmin tässä kuussa, että hävittäjien siirtäminen Puolasta Ukrainaan olisi liian riskialtista, koska se veisi sotilasliitto Naton liian lähelle suoraa taistelukosketusta Venäjään.

Puola on ilmoittanut tukevansa suunnitelmaa, jonka mukaan Ukrainaan voitaisiin lähettää neuvostoaikaisia Mig-29-hävittäjiä Saksassa sijaitsevan Rammsteinin lentotukikohdan kautta.