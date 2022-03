Suojelupoliisi kertoo tänään, miten Venäjän hyökkäys vaikuttaa Suomen turvallisuustilanteeseen

Aiemmin maaliskuussa supon päällikkö Antti Pelttari kirjoitti kolumnissaan, että Venäjän toiminta on suurin uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle "nyt ja todennäköisesti myös pidemmällä aikavälillä".

LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Aiemmin maaliskuussa suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kirjoitti, että Venäjän toiminta on suurin uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle "nyt ja todennäköisesti myös pidemmällä aikavälillä".

Suojelupoliisi (supo) kertoo tänään näkemyksensä siitä, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen turvallisuustilannetta.

Supon on määrä julkistaa vuosikirjansa Helsingissä tiedotustilaisuudessa aamupäivällä. Tiedotustilaisuudessa turvallisuustilannetta avaavat suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari sekä supon erikoistutkija Petteri Lalu.

Aiemmin maaliskuussa supon päällikkö Pelttari kirjoitti kolumnissaan, että Venäjän toiminta on suurin uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle "nyt ja todennäköisesti myös pidemmällä aikavälillä".

"Epädemokraattisissa valtioissa, kuten Venäjällä, tiedustelupalveluilla on hyvin merkittävä rooli muihin valtioihin vaikuttamisessa. Tyypillisesti ne yrittävät luoda kohdemaassa eripuraisuutta, heikentää vastarintaa ja valmistaa maaperää valtiolliselle vaikuttamiselle", Pelttari kirjoitti.

Supon on määrä julkistaa samalla myös terrorismin uhka-arvionsa. Tällä hetkellä uhka-arvio on neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Uhka-arvio on pysynyt samana siitä lähtien, kun asteikko otettiin käyttöön vuonna 2017.

Suomessa tuli vuonna 2021 ilmi äärioikeistoon liittyvä rikostutkinta, jossa poliisi epäilee viittä kankaanpääläistä miestä terrorismirikoksista. Rikosepäilyn esitutkinta on yhä kesken. Suojelupoliisi päätti pitää terrorismin uhka-arvion Suomessa ennallaan tutkinnasta huolimatta.