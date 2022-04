Leppä puolustaa maatalouden huoltovarmuuspakettia: "EU-komissio ei antanut mahdollisuutta käyttää niitä keinoja, joita olisimme halunneet"

Ministerin mukaan päävastuu maatalouden kestävästä kannattavuudesta on kaupalla ja teollisuudella. "Tuottajahintojen on pakko nousta ja se on teollisuuden ja kaupan vastuulla yksiselitteisesti."