Fennovoima: Ydinvoimalan toimittajan vaihto ei onnistu – "juristien armeija" selvittelee sopimusten purkumahdollisuutta

Kai Tirkkonen

Etualalla näkyy Pyhäjoen Hanhikiven alueen noin tuhannelle työntekijälle rakennetut asuintilat. Taustalla ydinvoimala-alue.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan laitostoimittajan vaihto venäläisestä länsimaiseen laitokseen voisi onnistua vain teoriassa. Siinäkin tapauksessa koko luvitusprosessi olisi aloitettava alusta lähtien, Fennovoimasta kaksi kolmannesta omistavan SF Voimaosakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Honkanen sanoo.

SF Voimaosakeyhtiön toimitusjohtaja Matti Suurnäkki on aiemmin todennut Ylelle, että ”tulevaisuuden osalta meidän tulee olla realistisia, sillä esimerkiksi toimittajan vaihtaminen on sekä teknisistä että taloudellisista, mutta myös sopimussyistä käytännössä mahdotonta".

Suomen hallituksen keskeisten ministerien mukaan rakentamislupaa ei ydinvoimalalle voida näillä näkymin myöntää Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Fennovoima toivoi aiemmin saavansa rakentamisluvan tänä vuonna.

Fennovoima on tehnyt sopimukset ydinvoimalan rakentamisesta venäläisen Rosatomin kanssa ja velvoitteet ovat sitovia. Rosatom omistaa laitoksesta 34 prosenttia ja vastaa rahoituksesta. Rakentamisesta vastaa Rosatomin tytäryhtiö Raos Project.

Sopimusten purkamismahdollisuutta selvittelee Honkasen mukaan juristiarmeija. Venäjän-pakotteiden laajeneminen voi vaikuttaa myös sopimusten purkamiseen.

Fennovoiman hallituksen puheenjohtajan Esa Härmälän mukaan yleistä rakennettua infraa, kuten koulutuskeskusta ja toimistotiloja voisi hyödyntää Pyhäjoen työmaalla. Muutoin laitostoimittajan vaihtaminen merkitsisi paluuta lähelle nollapistettä, hän toteaa Kauppalehdessä.

”Asiantuntijat sanovat, että se olisi aika pitkälle uusi projekti sitten. Ei se ole kädenkäänteessä tehtävä projekti sekään.”

Härmälän mukaan laitostoimittajan vaihtoa on pohdittu jollain tasolla Fennovoiman hallituksen keskusteluissa.

Honkasen mukaan ydinvoimalan osakkeiden myynti ei onnistu, koska ostajaa ei ole. Hän vertaa ydinvoimalan omistusta asunto-osakeyhtiöön, jonka rahoituksesta ja velvoitteista ei pääse eroon, jos asuntoa ei saa myydyksi.

Turku Energian toimitusjohtajana toimivan Honkasen mukaan Turku Energia on sijoittanut hankkeeseen tähän mennessä 20 miljoonaa euroa. ”Ne on maksettu omasta kassasta.”

Yhtiön osuus Voimaosakeyhtiöstä on 3,76 prosenttia.

Pyhäjoella rakennetaan voimalaa koko ajan ja tähän mennessä tehtyjen investointien arvoksi on arvioitu miljardi euroa, kun Fennovoiman mukaan koko laitoksen kustannusarvio on 6,5–7,5 miljardia euroa.

Voimaosakeyhtiön suurimpiin omistajiin kuuluva Outokumpu on sijoittanut hankkeeseen 112 miljoonaa euroa. Voimaosakeyhtiön osakkaista osa on teollisuutta ja osa kuntien energiayhtiöitä.

Lahden omistama Lahti Energia on rahoittanut Pyhäjoen ydinvoimalaan lähes 17 miljoonalla eurolla. Rahoja ei olla yhtiön mukaan saamassa takaisin ja sijoitusten alaskirjaus puolittaa yhtiön kuluvan vuoden nettotuloksen.

Tähän mennessä on Pyhäjoella on tehty perustöitä eli maansiirtoa ja tarvittavia rakennuksia, joissa suomalaisten rakentajien osuus on suurimmillaan. Siten suuri osa tähän mennessä käytetyistä rahoista on jäänyt Suomeen.

Kun myöhemmin olisi rakennettu varsinaista reaktoria ja generaattoria, ulkomaisen, lähinnä venäläisen työn osuus olisi kasvanut. Rosatom on valmistanut reaktorin paineastian teräsosia Kramatorskissa Itä-Ukrainassa, joka on nykyisin sotatoimialuetta. Paineastia oli tarkoitus koota Venäjän puolella Volgodonskissa. Teräsosia voidaan valmistaa muuallakin kuin Kramatorskissa.

Yksi mahdollisuus on, että omistajat eli Voimaosakeyhtiö SF ja Rosatom pääsisivät sopuun rakentamisen lopettamisesta. Sitä pidetään kuitenkin epätodennäköisenä. Rosatom vastaa Venäjän ydinaseista ja -voimasta ja se on maan hallinnon tiukassa ohjauksessa.

Vaihtoehtona on myös, että Rosatom ostettaisiin ulos Fennovoimasta. Tällöin se olisi edelleen hankkeen laitostoimittaja.

Fennovoima