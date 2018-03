Orpo vaatii työmarkkinoille lisää joustoja – ”Jakovaran sijaan meillä on jakovaara”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) iloitsee kilpailukyvyn parantumisesta ja talouden nopeasta käänteestä. Työ kestävyysvajeen selättämiseksi on silti vielä pahasti kesken, Orpo totesi Metsäteollisuus 100 vuotta -seminaarissa Helsingissä tänään tiistaina.

"Talouden käänne on ollut todella huimaa. Kilpailukykymme on parantunut, työllisyysaste noussut ja kuluttajien luottamus talouteen on huipussaan", Orpo luetteli.

"Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Kestävyysvajeen nujertaminen edellyttää vielä korkeampaa työllisyysastetta. Uudistuksia on siksi jatkettava."

Orpon mukaan talouskasvu on saattanut tuudittaa väärään levollisuuteen.

"Suomen isoja ongelmia ei ole ratkaistu, vaan velkaa otetaan edelleen lisää. Työllisyysastekin laahaa muiden Pohjoismaiden perässä."

"Uudistuksia on jatkettava. Se tarkoittaa työmarkkinoiden joustavuuden lisäämistä ja sosiaalitukien uudistamista. Jakovaran sijaan meillä on jakovaara."

Orpon mukaan marginaaliverotus on muutettava sellaiseksi, että työn vastaanottaminen kannattaa aina.

"Työn pitää olla parasta sosiaaliturvaa. Siksi verotuksen painopistettä on siirrettävä pois työn tekemisestä ja tuottavuuden kasvattamisesta."

Yritysverotuksen osalta Orpo painotti ennakoitavuutta. Hänen mukaansa yritysten toimintaympäristön on oltava kilpailukykyinen ja ennakoitava.

"Suomi elää viennistä. Siksi meidän on huolehdittava kilpailukyvystä."

Orpon mukaan on suorastaan ihme, miten nopeasti vienti on saatu vetämään seitsemän vuoden taaperruksen jälkeen.

"Kun apina lähti selästä ja pato murtui, meiltä löytyi edelleen yrityksiä, jotka toimivat ja lähtivät viemään tuotteitaan maailmalle."

Metsäteollisuus on Orpon mukaan oleellinen osa suomalaista menestystarinaa. Viidennes viennistä tulee edelleen metsäteollisuuden tuotteista.

"Tehtaita on suljettu ja avattu. Markkinat on haettu maailmalta ja tuotteet on sovitettu kysyntään."

"Aiemmin metsäteollisuus haki kasvu myös ympäristön kustannuksella. Se jätti ikävän leiman. Näissä asioissa metsäteollisuus on kuitenkin uudistunut."

Orpo harmitteli, miten metsäteollisuus ja metalliteollisuus luetaan edelleen vanhaan savupiipputeollisuuteen.

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä nosti metsäteollisuuden kestävän tuotannon ja kiertotalouden toteuttajaksi ja edelläkävijäksi.

"Kiertotalous on meille arkipäivää. Eilispäivän jäte on tämän päivän tuote, jonka varaan rakennetaan uutta liiketoimintaa."

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.) nosti esiin, miten metsäteollisuuden tuotteilla voidaan korvata muoveja. Hän muistutti sorateiden merkityksestä metsäteollisuuden puuhuollolle ja sitä kautta koko maan menestykselle.

Kansanedustaja Antti Lindtman (sd.) korosti teollisuuden kilpailukyvystä huolehtimista. Sitä kautta syntyy myös tuotekehitystä ja innovaatioita.

Kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) halusi lisää panostuksia koulutukseen. Metsäteollisuudelta hän toivoi kovempaa kilohintaa vientituotteille.