Suomen on alennettava lihan tarkastusmaksuja, vaatii kokoomuksen maaseutuväki

Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta vaatii Suomea alentamaan lihan tarkastusmaksuja. Puheenjohtaja Janne Sankelon mukaan sääntelyn tulisi olla yhtenäistä koko EU:n alueella.

"Esimerkiksi Suomessa ja Tanskassa kustannuksissa on merkittävä ero. Suomalainen tuottaja on byrokratiamaksujen vuoksi tällä hetkellä takamatkalla. Asia on korjattava", Sankelo vaatii tiedotteessa.

Perusteluna on, että suomalaisten elintarvikkeiden vientimarkkinat näyttävät lupaavilta, mutta kilpailu on kovaa

"Suomalaisen lihateollisuuden maksamat viranomaisten tarkastusmaksut ovat nousseet viime aikoina merkittävästi, jopa hallitsemattomasti. Syntyvä kustannus siirtyy aina lopulta suomalaisten tuottajien maksettavaksi. On huomioitava, että erilaisia tarkastusmaksuja subventoidaan monissa Suomen kilpailijamaissa merkittävällä tavalla", Sankelo sanoo.

Maaseutuvaltuuskunta vaatiikin Suomea selvittämään erot EU:n tarkastuskäytännöissä -ja maksuissa sekä tekemään tarvittavat muutokset meillä.