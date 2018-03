Juha Sipilä: "Sote-uudistus on akuutti ja tärkeä"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puolustaa hallituksen sote-uudistusta.

Myös perustuslakivaliokunta on pitänyt uudistusta tärkeänä, ministeri mainitsee.

Uudistuksella on Sipilän mukaan kiire.

"Kiire meille on kyllä tullut sen vuoksi, että nykyjärjestelmä on ajautumassa umpikujaan. Kuntavetoinen tapa huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluista on tulossa tiensä päähän.

Kunnat eivät kykene enää yksin vastaamaan palveluista, joiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Kuntien väliset erot palveluiden saatavuudessa ovat kasvaneet liian suuriksi. Ne repeävät entisestään, jos mitään ei tehdä."

Sipilän mukaan sote-uudistukselle asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa.

"Olemme rakentaneet rahoitusmallin, joka kannustaa maakuntia pitämään kustannukset kurissa. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen menot kasvavat. Tavoitteemme on, että uuden järjestelmän ansiosta ne kasvaisivat vain hitaammin kuin nyt on näköpiirissä."

Sipilä pitää hyvänä myös vastuun siirtoa maakunnille.

"Järjestämisvastuun siirto itsehallinnollisille maakunnille turvaa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, kun maakuntien päättäjät valitaan suorilla vaaleilla.

Tämä uudistus ei luo uusia hallintohimmeleitä, vaan poistaa satoja entisiä. Nyt sote-palveluita tuottaa laskutavasta riippuen 200–300 järjestäjää. Niiden tilalle tulee 18 maakuntaa."

Jos uudistusta ei tehdä, palveluiden ulkoistaminen jatkuu, Sipilä ennustaa.

"Jos tätä uudistusta ei tehtäisi nyt, kunnat todennäköisesti kiihdyttäisivät palveluiden ulkoistamista suurille terveysalan yrityksille.

Ymmärrän, että tämä jäisi kuntapäättäjien ainoaksi vaihtoehdoksi turvata lähipalvelut.

Samalla kansanvaltaisuus karkaisi kauemmaksi. Tätä hallitus ei halua."

Juha Sipilä: Sote-uudistus on kiireellinen ja tärkeä