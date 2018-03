Orpon mielestä sinisten toiminta on mautonta: Näytelmä päivänselvästä asiasta

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää sinisten toimintaa mauttomana eikä usko sen tehneen hyvää hallitusyhteistyölle. Sinisten eurooppaministeri Sampo Terho ja ulkoministeri Timo Soini jättivät europarlamenttipaikkojen jaosta hallituskumppaneista eriävän mielipiteen tänään EU-ministerivaliokunnan kokouksessa.

Orpon mukaan parlamenttipaikkojen jaosta tehdyn kompromissiesityksen lopputulema on Suomen kannalta hyvä, vaikka kulut ehkä vähän lisääntyvätkin. Hän kuvailee sinisten toimintaa näytelmäksi asiasta, joka oli aivan päivänselvä.

– Hallitus on toiminut tässä aivan oikein ja järkevästi, ja minusta tämä on älytön hässäkkä, joka tästä on järjestetty, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Suomi on valmis jakamaan Britannialta jääviä meppipaikkoja uudelleen EU-maiden kesken, jos asiasta löytyy EU:ssa yhteisymmärrys. Aiemmin hallitus on vastustanut Britannialta jäävien 73 meppipaikan jakamista edes osittain muiden jäsenmaiden kesken. Tätä on perusteltu sillä, että pienemmän EU:n tulisi tarkoittaa myös pienempiä toimielimiä.

EU-ministerivaliokunta hyväksyi uuden linjauksen perjantaina, mutta hallituspuolue siniset ilmoitti vastustavansa muuttunutta kantaa. Puolueen puheenjohtajan, eurooppaministeri Sampo Terhon mielestä pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antautui muiden EU-maiden painostuksen alla.

Britannialta vapautuvista europarlamenttipaikoista on tehty kompromissiesitys, jonka mukaan Britannian 73 paikasta 27 jaettaisiin. Se tietäisi Suomelle yhtä lisäpaikkaa. Laaja enemmistö EU-maista on kompromissin kannalla.

Päätös asiasta on määrä tehdä kesäkuun EU-huippukokouksessa. Päätös edellyttää yksimielisyyttä, joten Suomi voisi halutessaan yksin kaataa päätöksen.

EU-ministerivaliokunnan linjaus tarkoittaa, että keskusta ja kokoomus eivät halua asettua asiassa poikkiteloin. Sinisten ministerit Terho ja ulkoministeri Timo Soini jättivät kokouksessa asiaan eriävän mielipiteen.

– Siniset eivät tietenkään voi tällaista antautumislinjausta kannattaa, ja mielestämme Suomen olisi pitänyt vaikka yksin olla tätä vastaan, Terho sanoo tiedotteessa.

– Suomi ei saanut mitään myönnytyksensä vastineeksi. Pitämällä linjamme olisimme voineet saada myös muita maita Suomen linjoille, mutta pääministerillä petti kantti.

Euroopan parlamentissa on nyt 751 edustajaa, joista Suomella on 13.

Keskustassa sinisten ulostulo on nähty politikointina lähestyvien eduskunta- ja eurovaalien alla. Sipilän mielestä päätös parlamenttipaikoista on vähäinen asia suurten kysymysten, kuten euroalueen, maahanmuuton, budjetin ja kauppapolitiikan, rinnalla.

– Veto-oikeuden käyttäminen tässä olisi edesvastuutonta, pääministeri tviittasi.