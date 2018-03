Mopokortti tonnilla taskuun? Maaseudun lasten liikkumisesta voi tulla todella kallista, Autokoululiitto varoittaa

Paraikaa eduskunnan liikennevaliokunnan pöydällä oleva ajokorttilainsäädännön muutos uhkaa maaseudun lasten kohtuuhintaista liikkumista. Näin varoittaa Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

"Tällä hetkellä mopokortin hinta on 300:n ja 400:n euron tietämissä. Uudistuksen jälkeen hinta voi kohota hyvinkin kaksinkertaiseksi eli 600–800 euroon. Pienillä paikkakunnilla hinta voi lähennellä jopa tuhatta euroa", Jokilampi arvioi MT:lle.

Hinnannousu johtaisi hänen mukaansa todennäköisesti mopokorttien määrän romahtamiseen. Sillä olisi merkittävä vaikutus myös mopokauppaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan uudistuksen tavoitteena on kohtuullistaa ajo-opetuksen kustannuksia kuluttajille. Miksi sama uudistus sitten aiheuttaisi päinvastaisen ja vielä näin mittavan vaikutuksen yksittäiseen kortin hankkijoiden ryhmään?

Jokilammen mukaan kyse on hyvin periaatteellisesta ja mittavasta muutoksesta koko mopokorttikäytäntöön.

Nykyisin mopokortin suorittaminen edellyttää ajokortittomalta nuorelta kolmen tunnin ajoharjoittelua. Siitä ensimmäinen tunti tutustutaan mopon toimintaan liikenteeltä suljetulla alueella.

"Silloin hankitaan tuntumaa itse kulkuvälineeseen, esimerkiksi opetellaan jarruttamaan", Jokilampi kuvailee.

Sen jälkeen kaksi seuraavaa tuntia harjoitellaan ajoa muun liikenteen seassa.

"Ei kolmessakaan tunnissa oppilaista mitään liikenteen virtuooseja tehdä, mutta siinä he ehtivät saada reppuunsa kaksi hengissä säilymisen evästä. He osaavat pyörittää kypärää eli havainnoida ympäristöään. He myös osaavat hiljentää risteykseen tullessaan."

Ja se on joka tapauksessa kolme tuntia enemmän kuin ministeriön esityksessä, Jokilampi muistuttaa.

Mikäli nyt käsittelyssä oleva esitys hyväksytään, mopokorttia havittelevat voivat mennä ajokokeeseen kylmiltään – ilman ensimmäistäkään ajotuntia.

Todellisuudessa uuden lain tultua voimaan ajokortittomalla nuorella ei ole edes mahdollisuuksia hankkia omatoimisesti ajokokemusta ennen ajokoetta, Jokilampi huomauttaa.

Kortiton kuljettaja saa harjoitella ajamista vain suljetulla alueella. "Lain mukaan sellaisia ovat käytännössä vain lentokentät."

Uudistus voi pahimmillaan olla jopa kohtalokas mopokorttia suorittavalle nuorelle, Jokilampi varoittaa.

Koetta vastaanottava henkilö ei esimerkiksi voi pysäyttää kokelaan kulkuneuvoa omilla jarruillaan – toisin kuin ajo-opetukseen käytettävällä autolla ajettaessa. Koetta vastaanottavalla henkilöllä on vain radiopuhelinyhteys koetta suorittavaan.

"Jos korttia suorittava on vaarassa ajaa oikealta tulevan auton alle, häntä voi vain käskeä pysäyttämään. Pahimmillaan ensi kertaa mopoa kuljettava kokelas ei ehkä osaa edes kunnolla jarruttaa."

Tilastojen mukaan vuonna 2011 pakolliseksi tullut ajo-opetus on lisännyt mopoilijoiden liikenneturvallisuutta selvästi. Trafin tilastot osoittivat, että vakavat henkilövahingot vähenivät jo vuodessa 40 prosentilla.

Samaa todistaa myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:in selvitys vuodelta 2015.

Siinä huomioitiin jopa mopojen määrän vähentyminen, Jokilampi huomauttaa.

Hän ei pysty ymmärtämään, miksi hyvästä kehityksestä huolimatta täysin päinvastaiseen suuntaan johtava uudistus halutaan viedä läpi.