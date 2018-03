Hallitus esittää 400 euron sähköpyörätukea – tuen saisi kerran vuodessa

Sähköavusteisen polkupyörän hankintaan ehdotetaan 400 euron suuruista hankintatukea vuosille 2018–2021.

"Katsottiin, että 400 euroa on riittävä kannuste. Pyörien hintahaarukka on suuri. Edullisimmat ovat noin tuhat euroa. Keskivertohinta on 1 500–2 000 euroa", liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Eleonoora Eilittä sanoo.

Hallitus haluaa kannustaa valitsemaan pyörän autoilun sijaan ilmastotavoitteiden vuoksi. Tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn osuutta liikkumisesta 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Eilittän mukaan tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Lisää toimenpiteitä on tiedossa 23. maaliskuuta, kun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma julkistetaan.

Tutkimusten mukaan sähköpyöräily pidentää keskimääräisiä pyöräilymatkoja ja korvaa automatkoja.

Tuki rahoitettaisiin sähköautojen hankintatukeen varatuista rahoista. Sitä voisi saada kerran kalenterivuodessa.

"Arvioiden mukaan harva hankkii useamman sähköpyörän. Mutta se voisi edistää käytettyjen pyörien markkinoita", Eilittä sanoo.

Tuen suosiota on Eilittän mukaan vaikea arvioida.

"Ruotsissa ja Oslossa ne ovat olleet suosittuja."